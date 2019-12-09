На Житомирщині чоловік знайшов тіло сусідки у колодязі

У місті Новоград-Волинському Житомирської області рятувальники витягнули із колодязя тіло жінки.

До управління ДСНС 6 грудня надійшло повідомлення від Нацполіції про те, що у колодязі лежить тіло жінки, і необхідно його дістати, інформує Житомир.info.

Жінку знайшов сусід, який прийшов по воду. Криниця була вікдритою, а біля неї стояло відро. Рятувальники, які прибули на місце виклику виявили, що тіло перебуває на великій глибині. За допомогою штурмової драбини спустились вниз, і, обв’язавши тіло мотузкою, дістали на поверхню та передали працівникам Нацполіції.

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Тіло жінки знайшли в колодязі / Фото: zhitomir.info

За даними Нацполіції, під час огляду тіла 62-річної загиблої видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.