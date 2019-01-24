На Житомирщине насмерть замерзла девушка, которую водитель выгнал из автобуса: детали трагедии

В лесу на Житомирщине насмерть замерзла 20-летняя Ирина Дворецкая, которая ехала через Олевск в областной центр. У нее не нашлось 25 гривен на проезд в автобусе, поэтому водитель высадил девушку в 4:00 в лютый мороз в 2 километрах от села Перга.

Вероятно, что девушка пошла по трассе, однако затем сбилась с дороги и зашла в лес. Там она заблудилась и умерла от переохлаждения внутренних органов.

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Об исчезновении девушки 8 января в полицию сообщил староста села Рудня-Хочинская, а 10 января погибшую нашел ее отец-лесник.

Полиция уже расследует этот инцидент как умышленное убийство. Правоохранители проверяют информацию о конфликте между девушкой и водителем, а также другую информацию из социальных сетей. Кроме того, полиция повторно опрашивает водителя автобуса и пассажиров этого рейса.

Смотрите видеокомментарий полиции о гибели Ирины Дворецкой:

В то же время пользователи соцсетей начали собственное расследование и даже опубликовали данные про автобус и его водителя. Так, вероятное имя водителя – Олег Желинский. Говорят, что выгонял он девушку вместе с кондуктором.

Той ночью девушка ехала в автобусе вместе к своей больной матери, которую должна была сопровождать в больницу. Когда же не смогла найти денег на проезд, Ирина предложила оставить как залог свой мобильный телефон. А деньги обещала вернуть уже в пункте назначения, однако водитель с кондуктором не согласились.

То, что погибшую девушку зовут именно Ирина Дворецкая, в Facebook подтвердила ее двоюродная сестра Лилия Дворецкая.

"Страшно представить, как этот ребенок умер. Не менее страшно жить в одном мире с людьми, по вине которых это произошло", – написала сестра погибшей.

В комментариях к своей записи она уточнила, что Ирину нашли по пояс в болоте. Чтобы вернуться в Рудню, ей нужно было идти по дороге около 7 километров. Поэтому девушка пыталась срезать дорогу через лес и пойти к друзьям в село Перга, однако заблудилась.

"Знаю, что звонила соседскому парню, но – ночь, не взял трубку, или не разобрал, что произошло. Потом, может, сел телефон", – написала Лилия.

Известно, что девушка была студенткой 4 курса Новоград-Волынского медицинского колледжа.

"Вспоминаем ее как веселого и дружелюбного человека, участливого к чужому горю, с которым можно было разделить и радость, и грусть", – говорят об Ирине в колледже.