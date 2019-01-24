18:46
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      На Житомирщине насмерть замерзла девушка, которую водитель выгнал из автобуса: детали трагедии

      508 Читати новину українською
      На Житомирщине насмерть замерзла девушка, которую водитель выгнал из автобуса за неуплату за проезд
      На Житомирщине насмерть замерзла девушка, которую водитель выгнал из автобуса за неуплату за проезд / Коллаж 24 канал

      В лесу на Житомирщине насмерть замерзла 20-летняя Ирина Дворецкая, которая ехала через Олевск в областной центр. У нее не нашлось 25 гривен на проезд в автобусе, поэтому водитель высадил девушку в 4:00 в лютый мороз в 2 километрах от села Перга.

      Вероятно, что девушка пошла по трассе, однако затем сбилась с дороги и зашла в лес. Там она заблудилась и умерла от переохлаждения внутренних органов.

      Читайте также: В храме УПЦ МП на Винничине произошел скандал: священник выгнал дочь бойца ВСУ – видео

      Об исчезновении девушки 8 января в полицию сообщил староста села Рудня-Хочинская, а 10 января погибшую нашел ее отец-лесник.

      Полиция уже расследует этот инцидент как умышленное убийство. Правоохранители проверяют информацию о конфликте между девушкой и водителем, а также другую информацию из социальных сетей. Кроме того, полиция повторно опрашивает водителя автобуса и пассажиров этого рейса.

      Смотрите видеокомментарий полиции о гибели Ирины Дворецкой:

      В то же время пользователи соцсетей начали собственное расследование и даже опубликовали данные про автобус и его водителя. Так, вероятное имя водителя – Олег Желинский. Говорят, что выгонял он девушку вместе с кондуктором.

      Той ночью девушка ехала в автобусе вместе к своей больной матери, которую должна была сопровождать в больницу. Когда же не смогла найти денег на проезд, Ирина предложила оставить как залог свой мобильный телефон. А деньги обещала вернуть уже в пункте назначения, однако водитель с кондуктором не согласились.

      на смерть замерзла дівчина Ірина Дворецька

      То, что погибшую девушку зовут именно Ирина Дворецкая, в Facebook подтвердила ее двоюродная сестра Лилия Дворецкая.

      "Страшно представить, как этот ребенок умер. Не менее страшно жить в одном мире с людьми, по вине которых это произошло", – написала сестра погибшей.

      В комментариях к своей записи она уточнила, что Ирину нашли по пояс в болоте. Чтобы вернуться в Рудню, ей нужно было идти по дороге около 7 километров. Поэтому девушка пыталась срезать дорогу через лес и пойти к друзьям в село Перга, однако заблудилась.

      "Знаю, что звонила соседскому парню, но – ночь, не взял трубку, или не разобрал, что произошло. Потом, может, сел телефон", – написала Лилия.

      Известно, что девушка была студенткой 4 курса Новоград-Волынского медицинского колледжа.

      "Вспоминаем ее как веселого и дружелюбного человека, участливого к чужому горю, с которым можно было разделить и радость, и грусть", – говорят об Ирине в колледже.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Скандал Расследования Полиция Транспорт Жертвы Новости Житомира
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 149
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 5452
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 382
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 551
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2437
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Карпаты официально объявили о назначении нового главного тренера
       13 января , 18:26
      Защитник сборной Украины официально подписал контракт с клубом испанской Примеры
       13 января , 22:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук