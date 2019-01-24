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      На Житомирщині на смерть замерзла дівчина, яку водій вигнав з автобуса: деталі трагедії

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      На Житомирщині на смерть замерзла дівчина, яку водій вигнав з автобуса за несплату за проїзд
      На Житомирщині на смерть замерзла дівчина, яку водій вигнав з автобуса за несплату за проїзд / Колаж 24 канал

      У лісі на Житомирщині на смерть замерзла 20-річна Ірина Дворецька, яка їхала через Олевськ до обласного центру. У неї не знайшлося 25 гривень на проїзд в автобусі, тому водій висадив дівчину о 4:00 у лютий мороз за 2 кілометри від села Перга.

      Ймовірно, що дівчина пішла трасою, однак потім збилася з дороги та зайшла в ліс. Там вона заблукала і померла від переохолодження внутрішніх органів.

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      Про зникнення дівчини 8 січня до поліції повідомив староста села Рудня-Хочинська, а 10 січня загиблу знайшов її батько-лісник.

      Поліція вже розслідує цей інцидент як умисне вбивство. Правоохоронці також перевіряють інформація про конфлікт між дівчиною та водієм, а також іншу інформацію з соціальних мереж. Окрім того, поліція повторно опитує водія автобуса та пасажирів цього рейсу.

      Дивіться відеокоментар поліції про загибель Ірини Дворецької:

      Водночас користувачі соцмереж розпочали власне розслідування та навіть опублікували дані про автобус і його водія. Так, ймовірне ім’я кермувальника – Олег Желінський. Кажуть, що виганяв він дівчину разом із кондуктором.

      Тієї ночі дівчина їхала в автобусі разом зі своєю хворою матір’ю, яку супроводжувала до лікарні. Коли ж не змогла знайти грошей на проїзд, Ірина запропонувала залишити як завдаток свій мобільний телефон. Натомість гроші обіцяла повернути вже у пункті призначення, проте водій з кондуктором не погодилися.

      Те, що загиблу дівчину звуть саме Ірина Дворецька, у Facebook підтвердила її двоюрідна сестра Лілія Дворецька.

      "Страшно уявити, як ця дитина померла. Не менш страшно жити в одному світі з людьми, з вини яких це сталося", – написала сестра загиблої.

      У коментарях до свого допису вона уточнила, що Ірину знайшли по пояс у болоті. Щоб повернутися до Рудні, їй потрібно було йти дорогою близько 7 кілометрів. Тож дівчина намагалася зрізати дорогу через ліс і піти до друзів у село Перга, проте заблукала.

      "Знаю, що дзвонила сусідському хлопцю, але – ніч, чи не взяв слухавку, чи не розібрав, що сталося. Потім, може, сів телефон", – написала Лілія.

      Відомо, що дівчина була студенткою 4 курсу Новоград-Волинського медичного коледжу.

      "Згадуємо її як веселу і доброзичливу людину, співчутливу до чужого горя, з якою можна було розділити і радість, і смуток", – кажуть про Ірину в коледжі.

      Теги: Скандал Новини України Кримінальні новини Новини Житомира Жертви Транспорт Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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