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      На Житомирщине обваливается дом: что на это говорят чиновники

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      Жители Бердичева на Житомирщине уже несколько лет живут, как на пороховой бочке. Одна из многоэтажек просто трещит по швам. Через дырки в стенах видно улицу, по комнатам гуляет ветер, а дом расползается.

      Местные переживают, что если случится обвал, то большинство не выберется из-под обломков, ведь в доме живет много людей с инвалидностью и прикованных к постели пенсионеров.

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      "У нас живет многодетная семья, лично у меня ребенок-инвалид первой группы. В десятой квартире лежит женщина 95 лет, которая не поднимается, за ней ухаживают", – рассказала местная жительница Татьяна Савчук.

      В квартире Юлии Мазур через трещины в стенах можно увидеть улицу, а в дырку в полу можно легко просунуть руку. Уже год девушка вынуждена снимать жилье.

      бердичів обвал будинку
      Трещины в стене

      В местный ЖЭК и власти обращается еще с 2016 года, но до сих пор чиновники ограничивались лишь установлением маячков и отписками.

      Есть трещина, в которую рука проходит. Как жить в такой квартире?
      – отметила местная жительница Юлия.

       

      Жители неоднократно обращались к местным властям

      В городском совете говорят: смогут ремонтировать дом только после выводов специалистов-проектантов, а пока жителям одного из подъездов предложили временное жилье в бывшем общежитии, где нет оборудованных кухней, с одним туалетом на целый этаж и одним душем на все общежитие.

      бердичів
      Общежитие, которое предложили людям

      Это временное жилье, которое перешло нам в наследство от Министерства обороны. Это бывшее общежитие, у нас своего жилья нет,
      – подчеркнул заместитель мэра Бердичева Сергей Онофрийчук.

      Однако люди в временное жилье селиться не спешат, потому что в общежитии без условий с маленькими детьми просто не смогут жить, поэтому уже сейчас на свой страх и риск возвращаются к собственные квартиры или же ищут пристанища у родственников.

      бердичів обвал будинку
      Люди подпирают опасный дом

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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