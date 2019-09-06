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      На Житомирщині обвалюється будинок: що про це кажуть чиновники

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      Жителі Бердичева на Житомирщині вже кілька років живуть, наче на пороховій діжці. Одна з багатоповерхівок просто тріщить по швах. Через дірки у стінах видно вулицю, кімнатами гуляє вітер, а будинок розповзається.

      Місцеві переживають, що якщо станеться обвал, то більшість не вибереться з-під уламків, адже в будинку живе багато людей з інвалідністю та прикутих до ліжка пенсіонерів.

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      "У нас живе багатодітна родина, особисто у мене дитина-інвалід першої групи. В десятій квартирі лежить жінка 95 років, яка не піднімається, за нею доглядають", – розповіла місцева жителька Тетяна Савчук.

      У квартирі Юлії Мазур через тріщини у стінах можна побачити вулицю, а в дірку в підлозі можна легко просунути руку. Вже рік дівчина змушена винаймати житло.

      бердичів обвал будинку
      Тріщини у стіні

      До місцевого ЖЕКу та влади звертається ще з 2016 року, але досі чиновники обмежувались лише встановленням маячків та відписками.

      Є тріщина, в яку рука проходить. Як жити в такій квартирі?
      – зазначила місцева жителька Юлія.

       

      Жителі неодноразово зверталися до місцевої влади

      У міській раді кажуть: зможуть ремонтувати будинок лише після висновків фахівців-проектантів, а поки мешканцям одного з під’їздів запропонували тимчасове житло в колишньому гуртожитку, де немає облаштованих кухонь, з однією вбиральнею на цілий поверх та одним душем на весь гуртожиток.

      бердичів
      Гуртожиток, який запропонували людям

      Це тимчасове житло, яке перейшло нам у спадок від Міністерства оборони. Це колишній гуртожиток, в нас свого житла немає,
      – наголосив заступник мера Бердичева Сергій Онофрійчук.

      Проте люди в тимчасове житло селитися не поспішають, бо в гуртожитку без умов, з маленькими дітьми просто не зможуть жити, тому вже зараз на свій страх і ризик повертаються до власних квартир або ж шукають прихистку в родичів.

      бердичів обвал будинку
      Люди підпирають небезпечний будинок

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      Теги: Новини України Новини Житомира Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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