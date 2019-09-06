На Житомирщині обвалюється будинок: що про це кажуть чиновники
Жителі Бердичева на Житомирщині вже кілька років живуть, наче на пороховій діжці. Одна з багатоповерхівок просто тріщить по швах. Через дірки у стінах видно вулицю, кімнатами гуляє вітер, а будинок розповзається.
Місцеві переживають, що якщо станеться обвал, то більшість не вибереться з-під уламків, адже в будинку живе багато людей з інвалідністю та прикутих до ліжка пенсіонерів.
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"У нас живе багатодітна родина, особисто у мене дитина-інвалід першої групи. В десятій квартирі лежить жінка 95 років, яка не піднімається, за нею доглядають", – розповіла місцева жителька Тетяна Савчук.
У квартирі Юлії Мазур через тріщини у стінах можна побачити вулицю, а в дірку в підлозі можна легко просунути руку. Вже рік дівчина змушена винаймати житло.
Тріщини у стіні
До місцевого ЖЕКу та влади звертається ще з 2016 року, але досі чиновники обмежувались лише встановленням маячків та відписками.
Є тріщина, в яку рука проходить. Як жити в такій квартирі?
– зазначила місцева жителька Юлія.
Жителі неодноразово зверталися до місцевої влади
У міській раді кажуть: зможуть ремонтувати будинок лише після висновків фахівців-проектантів, а поки мешканцям одного з під’їздів запропонували тимчасове житло в колишньому гуртожитку, де немає облаштованих кухонь, з однією вбиральнею на цілий поверх та одним душем на весь гуртожиток.
Гуртожиток, який запропонували людям
Це тимчасове житло, яке перейшло нам у спадок від Міністерства оборони. Це колишній гуртожиток, в нас свого житла немає,
– наголосив заступник мера Бердичева Сергій Онофрійчук.
Проте люди в тимчасове житло селитися не поспішають, бо в гуртожитку без умов, з маленькими дітьми просто не зможуть жити, тому вже зараз на свій страх і ризик повертаються до власних квартир або ж шукають прихистку в родичів.
Люди підпирають небезпечний будинок