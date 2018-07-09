На Житомирщине поезд тяжело травмировал 64-летнего мужчину

В городе Корестень, вблизи станции Южный пост, поезд тяжело травмировал 64-летнего местного жителя, который, по предварительной информации, шел по путям навстречу поезду.

Об этом сообщает пресс-служба ВК ГУНП в Житомирской области.

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"Сообщение о происшествии поступило в Коростенский отдел полиции около 4 часов утра 6 июля. За жизнь травмированного мужчины сейчас борются медики. Все обстоятельства устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования", – отмечает пресс-служба.



Поезд тяжело травмировал 64-летнего мужчину

В результате происшествия мужчина получил тяжкие телесные повреждения, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего.



В результате происшествия мужчина получил тяжкие телесные повреждения

"Все причины, которые привели к роковому происшествию, выясняются в рамках начатого по ч.2 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК уголовного производства", – говорится в сообщении.