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На Житомирщині потяг важко травмував 64-річного чоловіка

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На Житомирщині потяг важко травмував 64-річного чоловіка
На Житомирщині потяг важко травмував 64-річного чоловіка / Фото з відкритих джерел

У місті Коростень, поблизу станції Південнний пост, потяг важко травмував 64-річного місцевого жителя, який, за попередньою інформацією, ішов по колії назустріч потягу.

Про це повідомляє прес-служба ВК ГУНП у Житомирській області.

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"Повідомлення про подію надійшло до Коростенського відділу поліції близько 4 ранку 6 липня. За життя травмованого чоловіка нині борються медики. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування", – зазначає прес-служба.

потяг житомир
Потяг важко травмував 64-річного чоловіка

Унаслідок пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, з якими його було доставлено до реанімаційного відділення лікарні. Нині медики борються за життя постраждалого.

Поїзд Житомир
Унаслідок пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження

"Усі причини, що призвели до фатальної пригоди з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ кримінального провадження", – йдеться у повідомлені.

Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП залізниця
Джерело: 24 Канал
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