На Житомирщині потяг важко травмував 64-річного чоловіка

У місті Коростень, поблизу станції Південнний пост, потяг важко травмував 64-річного місцевого жителя, який, за попередньою інформацією, ішов по колії назустріч потягу.

Про це повідомляє прес-служба ВК ГУНП у Житомирській області.

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"Повідомлення про подію надійшло до Коростенського відділу поліції близько 4 ранку 6 липня. За життя травмованого чоловіка нині борються медики. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування", – зазначає прес-служба.



Потяг важко травмував 64-річного чоловіка

Унаслідок пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, з якими його було доставлено до реанімаційного відділення лікарні. Нині медики борються за життя постраждалого.



Унаслідок пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження

"Усі причини, що призвели до фатальної пригоди з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ кримінального провадження", – йдеться у повідомлені.