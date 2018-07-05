Сиділа на підвіконні і кликала на допомогу: у Житомирі рятували дітей, які були зачинені вдома

У Житомирі рятувальники вивільнили з зачиненої квартири двох малолітніх дітей, які знаходились без нагляду дорослих.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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4 липня о 14:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в квартирі однієї з п’ятиповерхівок Житомира заблоковані діти. Небайдужий громадянин, проходячи повз житловий будинок, помітив маленьку дівчинку, яка сиділа на підвіконні відчиненого вікна та кликала на допомогу,

– повідомляють рятувальники.

Рятувальники, які прибули за викликом, потрапили у помешкання за допомогою драбини. Вони одразу зняли дівчинку з підвіконня, а трохи далі – на ліжку у кімнаті виявили маленького хлопчика. Діти знаходились вдома самі.

До дітей викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу.