На Житомирщине полицейские обнаружили в багажнике похищенного авто ручной гранатомет

В Житомирской области полицейские во время обыска в квартире мужчины, которого подозревают в совершении кражи, нашли взрывоопасное вещество. Также правоохранители обнаружили у мужчины похищенный автомобиль и ручной гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

В ходе уголовного производства по факту кражи, правоохранители Бердичевского отдела полиции провели обыск в доме 40-летнего жителя города, которого подозревают в преступных деяниях. В квартире фигуранта дела полицейские нашли две металлические банки, наполненные сухим веществом, похожим на порох. Поэтому правоохранители предположили, что мужчина изготавливал самодельную взрывчатку.

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Вчера, 15 марта, работники полиции провели еще один обыск, но уже в арендованном мужчиной гараже. В помещении они обнаружили автомобиль ВАЗ без государственных номерных знаков. Правоохранители сверили номера агрегатов машины и обнаружили, что транспортное средство находится в розыске с 2015 года.



На Житомирщине полицейские обнаружили авто, которое разыскивается с 2015 года

Во время дальнейшего осмотра автомобиля полицейские обнаружили в его багажнике еще один опасный предмет – вещь, похожую на ручной противотанковый гранатомет калибра 72,5 миллиметров.



В багажнике автомобиля сотрудники полиции нашли ручной гранатомет

По словам 40-летнего жителя города, авто он приобрел 2 года назад и не имеет никаких документов на транспортное средство, так как продавец уже умер. А гранатомет мужчина нашел в подвале.

Взрывчатое вещество и оружие правоохранители направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, а автомобиль – в местное отделение полиции.

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Кроме подозрения в краже, мужчину также подозревают в незаконном обращении с оружием и в незаконном завладении транспортным средством. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Стоит отметить, что за незаконное хранение оружия мужчине может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.