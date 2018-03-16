20:31
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -2°C -9°C
  • воскресенье
    -7°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

На Житомирщине полицейские обнаружили в багажнике похищенного авто ручной гранатомет

102 Читати новину українською
На Житомирщине полицейские обнаружили в багажнике похищенного авто ручной гранатомет
На Житомирщине полицейские обнаружили в багажнике похищенного авто ручной гранатомет / ГУ НП

В Житомирской области полицейские во время обыска в квартире мужчины, которого подозревают в совершении кражи, нашли взрывоопасное вещество. Также правоохранители обнаружили у мужчины похищенный автомобиль и ручной гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

В ходе уголовного производства по факту кражи, правоохранители Бердичевского отдела полиции провели обыск в доме 40-летнего жителя города, которого подозревают в преступных деяниях. В квартире фигуранта дела полицейские нашли две металлические банки, наполненные сухим веществом, похожим на порох. Поэтому правоохранители предположили, что мужчина изготавливал самодельную взрывчатку.

Читайте также: Под Киевом неизвестные совершили жестокое двойное убийство

Вчера, 15 марта, работники полиции провели еще один обыск, но уже в арендованном мужчиной гараже. В помещении они обнаружили автомобиль ВАЗ без государственных номерных знаков. Правоохранители сверили номера агрегатов машины и обнаружили, что транспортное средство находится в розыске с 2015 года.


На Житомирщине полицейские обнаружили авто, которое разыскивается с 2015 года

Во время дальнейшего осмотра автомобиля полицейские обнаружили в его багажнике еще один опасный предмет – вещь, похожую на ручной противотанковый гранатомет калибра 72,5 миллиметров.


В багажнике автомобиля сотрудники полиции нашли ручной гранатомет

По словам 40-летнего жителя города, авто он приобрел 2 года назад и не имеет никаких документов на транспортное средство, так как продавец уже умер. А гранатомет мужчина нашел в подвале.

Взрывчатое вещество и оружие правоохранители направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, а автомобиль – в местное отделение полиции.

Читайте также: На Закарпатье неизвестные громили автомобили с венгерскими номерами

Кроме подозрения в краже, мужчину также подозревают в незаконном обращении с оружием и в незаконном завладении транспортным средством. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Стоит отметить, что за незаконное хранение оружия мужчине может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Полиция Оружие Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук