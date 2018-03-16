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На Житомирщині поліцейські виявили у багажнику викраденого авто ручний гранатомет

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На Житомирщині поліцейські виявили у багажнику викраденого авто ручний гранатомет
На Житомирщині поліцейські виявили у багажнику викраденого авто ручний гранатомет / ГУ НП

У Житомирській області поліцейські під час обшуку у квартирі чоловіка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки, знайшли вибухонебезпечну речовину. Також правоохоронці виявили у чоловіка викрадений автомобіль та ручний гранатомет.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Житомирській області.

У ході кримінального провадження за фактом крадіжки, правоохоронці Бердичівського відділу поліції провели обшук у помешканні 40-річного жителя міста, якого підозрюють у злочинних діяннях. У квартирі фігуранта справи поліцейські знайшли дві металеві банки, які були наповнені сухою речовиною, схожою на порох. Тож правоохоронці припустили, що чоловік виготовляв саморобну вибухівку.

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Вчора, 15 березня, працівники поліції провели ще один обшук, але вже в орендованому чоловіком гаражі. У приміщенні вони виявили автомобіль ВАЗ без державних номерних знаків. Правоохоронці звірили номери агрегатів автівки та виявили, що транспортний засіб знаходиться у розшуку із 2015 року.


На Житомирщині поліцейські виявили авто, яке розшукується із 2015 року

Під час подальшого огляду автомобіля поліцейські виявили у його багажнику ще один небезпечний предмет – річ, схожу на ручний протитанковий гранатомет каліблу 72,5 міліметрів.


В багажнику автомобіля працівники поліції знайшли ручний гранатомет

За словами 40-річного жителя міста, авто він придбав 2 роки тому і не має жодних документів на транспортний засіб, адже продавець вже помер. А гранатомет чоловік знайшов у підвалі.

Вибухову речовину та зброю правоохоронці направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, а автомобіль – до місцевого відділку поліції.

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Окрім підозри у крадіжці, чоловіка також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та у незаконному заволодінні транспортним засобом. Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії.

Варто зазначити, що за незаконне зберігання зброї чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Поліція Зброя Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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