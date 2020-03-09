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      На Житомирщине столкнулись два автомобиля: 4 погибших, среди которых ребенок – фото

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      На автодороге Житомир – Черновцы утром 9 марта произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате на месте происшествия погибли три человека, позже в больнице умер годовалый ребенок. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

      О трагическом инциденте на дороге сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины.

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      Примерно в 4:15 в поселке Любар, что в Житомирской области, произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW. По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу.


      На Житомирщине столкнулись два автомобиля, есть жертвы / Пресс-служба Нацполиции

      Следователи установили, что в автомобиле Daewoo Lanos ехала 34-летняя женщина, которая является гражданкой Украины. С ней была ее годовалая дочь, которая имеет итальянское гражданство. Они ехали от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в Киеве. Вез их 43-летний таксист – житель Хмельницкой области.

      В результате ДТП на месте погиб водитель BMW, таксист и женщина-пассажирка. Ее дочь умерла уже в больнице. Выжить удалось только одному человеку – 25-летнему жителю села Громады Любарского района. Он находится в больнице.


      В аварии погибли 4 человека, годовалый ребенок умер в больнице / Пресс-служба Нацполиции

      Правоохранители изучают обстоятельства аварии. Начали уголовное производство.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Хмельницкого Авто Постраждалі Жертвы Транспорт Полиция Аварии и ДТП Новости Житомира
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