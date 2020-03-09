На Житомирщине столкнулись два автомобиля: 4 погибших, среди которых ребенок – фото
На автодороге Житомир – Черновцы утром 9 марта произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате на месте происшествия погибли три человека, позже в больнице умер годовалый ребенок. Еще одного пострадавшего госпитализировали.
О трагическом инциденте на дороге сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины.
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Примерно в 4:15 в поселке Любар, что в Житомирской области, произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW. По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На Житомирщине столкнулись два автомобиля, есть жертвы / Пресс-служба Нацполиции
Следователи установили, что в автомобиле Daewoo Lanos ехала 34-летняя женщина, которая является гражданкой Украины. С ней была ее годовалая дочь, которая имеет итальянское гражданство. Они ехали от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в Киеве. Вез их 43-летний таксист – житель Хмельницкой области.
В результате ДТП на месте погиб водитель BMW, таксист и женщина-пассажирка. Ее дочь умерла уже в больнице. Выжить удалось только одному человеку – 25-летнему жителю села Громады Любарского района. Он находится в больнице.
В аварии погибли 4 человека, годовалый ребенок умер в больнице / Пресс-служба Нацполиции
Правоохранители изучают обстоятельства аварии. Начали уголовное производство.