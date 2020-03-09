На Житомирщині зіткнулися два авто: 4 загиблих, серед яких дитина – фото

На автодорозі Житомир – Чернівці вранці 9 березня сталася ДТП. Зіштовхнулися два автомобілі. У результаті на місці пригоди загинули троє людей, згодом у лікарні померла 1-річна дитина. Ще одного постраждалого госпіталізували.

Про трагічний інцидент на дорозі повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирщини.

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Приблизно о 4:15 у селищі Любар, що в Житомирській області, сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та BMW. За попередньою інформацією, 23-річний водій BMW не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.



На Житомирщині зіткнулися два автомобілі, є жертви / Пресслужба Нацполіції

Слідчі встановили, що в автівці Daewoo Lanos їхала 34-річна жінка, яка є громадянкою України. З нею була її 1-річна дочка, яка має італійське громадянство. Вони їхали від родичів у Хмельницькій області до аеропорту у Києві. Віз їх 43-річний таксист – житель Хмельниччини.

У результаті ДТП на місці загинув водій BMW, таксист та жінка-пасажирка. Її дочка померла вже у лікарні. Вижити вдалося лише одному чоловікові – 25-річному жителю села Громади Любарського району. Він перебуває у лікарні.



В аварії загинули 4 людей, 1-річна дитина померла в лікарні / Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці вивчають обставини аварії. Розпочали кримінальне провадження.