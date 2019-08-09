На Житомирщине в ДТП пострадали 24 человека: фото

Авария произошла вблизи села Тетеревки, в Житомирской области. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW.

Сообщение о ДТП поступило к правоохранителям 9 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины.

Интересно! На Житомирщине нашли братскую могилу времен советского террора: детали

В результате столкновения с микроавтобусом автомобиль BMW загорелся.



В результате ДТП легковой автомобиль полностью сгорел

Водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.



Авария на Житомирщине

Отметим, что накануне в Днепре также произошла масштабная авария: водитель легковушки Hyundai нарушил правила дорожного движения и уходил от погони полиции. В какой-то момент он не среагировал на очередной знак на дороге и влетел в переполненную маршрутку. Там находились 15 пассажиров, из них 11 получили травмы.