На Житомирщине в ДТП пострадали 24 человека: фото
Авария произошла вблизи села Тетеревки, в Житомирской области. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW.
Сообщение о ДТП поступило к правоохранителям 9 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины.
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В результате столкновения с микроавтобусом автомобиль BMW загорелся.
В результате ДТП легковой автомобиль полностью сгорел
Водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.
Авария на Житомирщине
Отметим, что накануне в Днепре также произошла масштабная авария: водитель легковушки Hyundai нарушил правила дорожного движения и уходил от погони полиции. В какой-то момент он не среагировал на очередной знак на дороге и влетел в переполненную маршрутку. Там находились 15 пассажиров, из них 11 получили травмы.
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