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      На Житомирщині у ДТП постраждали 24 людини: фото

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / https://zt.npu.gov.ua

      Аварія сталася поблизу села Тетерівки, що у Житомирській області. За попередніми даними, зіштовхнулися мікроавтобус та автомобіль BMW.

      Повідомлення про ДТП надійшло до правоохоронців 9 серпня, повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирщини.

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      Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом автомобіль BMW загорівся. 

      Аварія на Житомирщині
      Внаслідок ДТП легковий автомобіль вщент згорів

      Водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика отримали травми різного ступеню тяжкості. Загиблих немає.

      Аварія на Житомирщині
      Аварія на Житомирщині

      Зазначимо, що напередодні у Дніпрі водій легковика Hyundai порушив правила дорожнього руху і втікав від погоні поліції. В якийсь момент він не зреагував на черговий знак на дорозі та влетів у переповнену маршрутку. Там перебували 15 пасажирів, з них 11 отримали травми.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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