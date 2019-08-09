На Житомирщині у ДТП постраждали 24 людини: фото

Аварія сталася поблизу села Тетерівки, що у Житомирській області. За попередніми даними, зіштовхнулися мікроавтобус та автомобіль BMW.

Повідомлення про ДТП надійшло до правоохоронців 9 серпня, повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирщини.

Цікаво! На Житомирщині знайшли братську могилу часів радянського терору: деталі

Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом автомобіль BMW загорівся.



Внаслідок ДТП легковий автомобіль вщент згорів

Водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика отримали травми різного ступеню тяжкості. Загиблих немає.



Аварія на Житомирщині

Зазначимо, що напередодні у Дніпрі водій легковика Hyundai порушив правила дорожнього руху і втікав від погоні поліції. В якийсь момент він не зреагував на черговий знак на дорозі та влетів у переповнену маршрутку. Там перебували 15 пасажирів, з них 11 отримали травми.