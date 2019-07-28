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      На Житомирщині знайшли братську могилу часів радянського терору: деталі

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      На Житомирщині археологи виявили масове захоронення жінок та дітей. Такі жахливі знахідки в цьому районі виявляють уже декілька років. Припускають, що це жертви радянського терору.

      Археологи знайшли 29 решток жінок, дітей та людей похилого віку, вбитих сокирами і прикладами гвинтівок. На усіх скелетах – сліди жорстокої насильницької смерті.

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      Історики припускають, що загиблі – мешканці прилеглих сіл, які намагались опиратись колективізації. Більшовики забирали все, що вони заробили, тому селяни бралися за зброю - чоловіки йшли воювати, а жінки та діти залишались вдома. Їх і брали у заручники, а згодом за непокору знищували.

      "Я так розумію, що відбирали хліб, чоловіки, напевно, йшли в ліс, а сім'ї брали у заручники. І потім, якщо вони зброю не складали чи не здавали продукти, то заручників знищували", – розповів керівник організації "Пошук" Олександр Ловинюк.

      Фото розкопок на Житомирщині:

       

      Масове поховання знайшли на території зниклого села Великий Шумськ. У 50-их роках для будівництва військового полігону поселення знищили, а людей відселили. Архівні документи свідчать про масові безчинства радянських продзагонів саме в цій місцевості.

      Розкопки на цьому місці фахівці продовжуватимуть і далі, адже за підрахунками істориків цифра знищених селян є набагато більшою.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Житомира Історія СРСР
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