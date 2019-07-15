В Україні знайшли унікальне житло віком 6 тисяч років: фото та відео

Археологи на території трипільського поселення "Тальянки", що на Черкащині, відкопали два давніх житла. Це найбільше протомісто мідно-кам'яної доби у світі, де жило понад 10 тисяч трипільців.

Студентка Анна Воронецька знайшла житло, якому шість тисяч років. Через те, що в оселі багато кераміки, науковці припускають, що жив у ній трипільський гончар.

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Науковці розповіли, що кожні 70 років трипільці покидали свої обжиті оселі, водночас селище спалювали до тла й починали будувати на новому місці.



Розкопки на Черкащині

Цьогорічні дослідження показали, що хати поселення Тальянки будували аж до 20 метрів завдовжки й у два поверхи. На першому були хліви для господарки, на другому – жила родина.

Що відомо про поселення Тальянки? Це найвідоміше протомісто мідно-кам'яної доби у світі. На території у 450 гектарів розташовані майже три тисячі помешкань, де жили понад 10 тисяч трипільців.

Наблизились науковці і до розгадки поховального обряду. Припускають, що знайдені раніше гончарні горни, слугували не лише для випалювання глини.



Археологи відкопали житло трипільців

"За розмірами та конструктивними деталями – це були абсолютно унікальні споруди. Я особисто не виключаю того варіанту, що це були перші крематорії, а тому скелетів ми найімовірніше не знайдемо", – пояснив вчений Інституту археології Олексій Корвін-Піотровський.



Рештки трипільського житла



Житло, якому шість тисяч років



Унікальна знахідка на Черкащині

Розкопки триватимуть до кінця вересня. Фінансують їх благодійники, адже держава відмовилась від досліджень майже 20 років тому.