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      В Україні знайшли унікальне житло віком 6 тисяч років: фото та відео

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      Археологи на території трипільського поселення "Тальянки", що на Черкащині, відкопали два давніх житла. Це найбільше протомісто мідно-кам'яної доби у світі, де жило понад 10 тисяч трипільців.

      Студентка Анна Воронецька знайшла житло, якому шість тисяч років. Через те, що в оселі багато кераміки, науковці припускають, що жив у ній трипільський гончар.

      Цікаво! Унікальні місця Тернопільщини: історія старовинного годинника, який майже ніколи не зупинявся

      Науковці розповіли, що кожні 70 років трипільці покидали свої обжиті оселі, водночас селище спалювали до тла й починали будувати на новому місці.

      трипільське житло
      Розкопки на Черкащині

      Цьогорічні дослідження показали, що хати поселення Тальянки будували аж до 20 метрів завдовжки й у два поверхи. На першому були хліви для господарки, на другому – жила родина.

      Що відомо про поселення Тальянки? Це найвідоміше протомісто мідно-кам'яної доби у світі. На території у 450 гектарів розташовані майже три тисячі помешкань, де жили понад 10 тисяч трипільців.

      Наблизились науковці і до розгадки поховального обряду. Припускають, що знайдені раніше гончарні горни, слугували не лише для випалювання глини.

      трипільці
      Археологи відкопали житло трипільців

      "За розмірами та конструктивними деталями – це були абсолютно унікальні споруди. Я особисто не виключаю того варіанту, що це були перші крематорії, а тому скелетів ми найімовірніше не знайдемо", – пояснив вчений Інституту археології Олексій Корвін-Піотровський.

      розкопки черкаси
      Рештки трипільського житла

      розкопки трипільські
      Житло, якому шість тисяч років

      черкаси трипільські
      Унікальна знахідка на Черкащині

      Розкопки триватимуть до кінця вересня. Фінансують їх благодійники, адже держава відмовилась від досліджень майже 20 років тому.

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      Джерело: 24 канал
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