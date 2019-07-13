Унікальні місця Тернопільщини: історія старовинного годинника, який майже ніколи не зупинявся

Житель містечка Чортків, що на Тернопільщині, вже 25 років поспіль щоранку налаштовує старовинний годинник на місцевій ратуші. Чоловік щодня накручує швейцарський механізм, якому більше сотні років.

Головний годинник розташований на старій ратуші Чорткова.

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За опіку над міським годинником Роману Побуринному платять тисячу гривень на місяць. Та для чоловіка це більше хобі, адже цю роботу успадкував від батька. Кожного дня він встає раніше за усіх городян, аби спеціальним ключем завести старовинний механізм.



Роман Побуринний щоранку налаштовує механізм годинника



Хронометру вже більше сотні років, а він майже жодного разу не зупинявся

Давній швейцарський годинник привезли сюди на початку минулого століття.

У 1908 році з ініціативи бургомістра Людвіга Носа була побудована годинникова вежа і був привезений годинник, виготовлений у швейцарській фірмі "Аоста" у місті Берн,

– розповіла лектор-екскурсовод Ірина Щирова.

З тих пір годинник практично ніколи не зупинявся навіть у воєнні часи, старі коліщата і нині точно рахують час. А для місцевих годинник вже давно став символом міста. "Зараз йде мова, щоб відкрити туристичний маршрут, який буде включати в себе вихід на годинникову вежу, де можна буде подивитися серце годинника, як працює сам механізм", – поділилася планами Ірина Щирова.



Старовинний годинник на ратуші Чорткова // фото Андрій Бондаренко

Годинникар Роман Побуринний сподівається, що і його нащадки так само старанно доглядатимуть старовинний хронометр.