07:36
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Унікальні місця Тернопільщини: історія старовинного годинника, який майже ніколи не зупинявся

      92 Читать новость на русском

      Житель містечка Чортків, що на Тернопільщині, вже 25 років поспіль щоранку налаштовує старовинний годинник на місцевій ратуші. Чоловік щодня накручує швейцарський механізм, якому більше сотні років.

      Головний годинник розташований на старій ратуші Чорткова.

      Читайте також: Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

      За опіку над міським годинником Роману Побуринному платять тисячу гривень на місяць. Та для чоловіка це більше хобі, адже цю роботу успадкував від батька. Кожного дня він встає раніше за усіх городян, аби спеціальним ключем завести старовинний механізм. 

      чорткыв годинник
      Роман Побуринний щоранку налаштовує механізм годинника

      чорткыв годинник
      Хронометру вже більше сотні років, а він майже жодного разу не зупинявся

      Давній швейцарський годинник привезли сюди на початку минулого століття.

      У 1908 році з ініціативи бургомістра Людвіга Носа була побудована годинникова вежа і був привезений годинник, виготовлений у швейцарській фірмі "Аоста" у місті Берн,
      – розповіла лектор-екскурсовод Ірина Щирова.

      З тих пір годинник практично ніколи не зупинявся навіть у воєнні часи, старі коліщата і нині точно рахують час. А для місцевих годинник вже давно став символом міста. "Зараз йде мова, щоб відкрити туристичний маршрут, який буде включати в себе вихід на годинникову вежу, де можна буде подивитися серце годинника, як працює сам механізм", – поділилася планами Ірина Щирова.

      чортків ратуша
      Старовинний годинник на ратуші Чорткова // фото Андрій Бондаренко

      Годинникар Роман Побуринний сподівається, що і його нащадки так само старанно доглядатимуть старовинний хронометр.

      blog_ava
      Иранский флот против британского
      сьогодні
      1054
      Теги: Новини України Тернопіль Історія Новини культури
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 1048
      Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського
      12 липня , 22:14 Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського
      2160
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1289
      Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      12 липня , 22:00 Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      Ольга Черненко 672
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      12 липня , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      1642
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук