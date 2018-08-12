На Житомирщине в озере подросток нашел тела двух 10-летних мальчиков

12 августа в полицию поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Оленичи Житомирской области утонули двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: В Черкасской области трое иностранцев спасли из воды 6-летнего мальчика

Правоохранители выяснили, что 16-летний парень проходил мимо озера и заметил в воде недалеко от берега тела детей.

"Юноша сразу бросился в водоем и поочередно достал их, но, к сожалению, утопленники были уже без признаков жизни. Погибшими оказались двое мальчиков 2008 года рождения, жители соседнего с. Хлопляны", – говорится в сообщении.

Обстоятельства трагического события устанавливаются правоохранителями, подразделения ГСЧС не привлекались.

Правила безопасности на воде, которые советует ГСЧС:

– купаться утром или вечером, когда отсутствует угроза перегрева на солнце;

– плавать в воде не более 20-ти минут, время пребывания в воде следует увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут

– не нырять в воду после длительного пребывания на солнце;

– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– при отсутствии надлежащим образом оборудованного пляжа надо выбирать безопасное для купания место с некрутым склоном и твердым и чистым дном;

– в воду заходить осторожно, не спеша, не нырять в незнакомых местах;

– не заплывать далеко от берега, особенно за буйки, учитывая существование риска не рассчитать свои силы;

– на надувных матрасах и игрушках надо плавать очень осторожно, ведь ветром их может отнести далеко от берега или накрыть волной, также из того матраса или игрушки неожиданно может выйти воздух, в результате чего средство потеряет свойство держаться на воде.