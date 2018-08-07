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В Черкасской области трое иностранцев спасли из воды 6-летнего мальчика

15 Читати новину українською
Иностранцы, которые спасли ребенка
Иностранцы, которые спасли ребенка / ГСЧС

4 августа в городе Шпола Черкасской области трое иностранцев спасли мальчика, который начал тонуть, находясь на водоеме без взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Дети 6-8 лет, находясь на водоеме без взрослых, играли в воде. Один мальчик попал на глубину и начал тонуть. Другие дети испугались и изо всех сил начали звать на помощь. Крики детей услышали трое рабочих Шполянского семенного предприятия, находящихся неподалеку.

Вытащив на берег ребенка, который не подавал признаков жизни, взрослые начали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Когда на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, взрослые уже сумели вернуть мальчика к жизни, он начал дышать и у него появился пульс,
– говорится в сообщении.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Шполянской центральной районной больницы. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

"Как стало известно, спасителями оказались граждане Франции – Франк, Бенуа и молодая женщина Кристель, которые находятся в Украине в рабочей командировке. Спасатели местного подразделения ГСЧС, встретившись со спасателями, поблагодарили французов за неравнодушие и профессиональные действия при спасении ребенка", – отметили в ГСЧС.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 6 августа, на водоемах Украины погибл 21 человек. Среди утонувших – пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: Новости Украины ГСЧС Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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