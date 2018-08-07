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На Черкащині троє іноземців врятували з води 6-річного хлопчика

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Іноземці, які врятували дитину
Іноземці, які врятували дитину / ДСНС

4 серпня у місті Шпола Черкаської області троє іноземців врятували хлопчика, який почав тонути, перебуваючи на водоймі без дорослих.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Діти віком 6-8 років, перебуваючи на водоймі без дорослих, гралися у воді. Один хлопчик потрапив на глибину та почав тонути. Інші діти перелякались і щодуху почали кликати на допомогу. Крики дітей почули троє робітників Шполянського насіннєвого підприємства, які перебували неподалік.

Витягнувши на берег дитину, що не подавала ознак життя, дорослі почали робити штучне дихання та непрямий масаж серця. Коли на місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги, дорослі вже зуміли повернути хлопчика до життя, він почав дихати та у нього з‘явився пульс,
– йдеться у повідомленні.

Дитину у важкому стані доставили до реанімаційного відділення Шполянської центральної районної лікарні. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує. 

"Як стало відомо, рятівниками виявилися громадяни Франції, – Франк, Бенуа та молода жінка Кристель, які перебувають в Україні у робочому відрядженні. Рятівники місцевого підрозділу ДСНС зустрівшись із рятувальниками, подякували французам за небайдужість та професійні дії під час порятунку дитини", – зазначила в ДСНС.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 6 серпня, на водоймах України загинули 21 людина. Серед потонулих — п'ятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Теги: Новини України Новини Черкас Діти і неповнолітні ДСНС
Джерело: 24 Канал
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