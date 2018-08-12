На Житомирщині в озері підліток знайшов тіла двох 10-річних хлопчиків

12 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Оленичі Житомирської області потонуло двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: На Черкащині троє іноземців врятували з води 6-річного хлопчика

Правоохоронці з’ясували, що 16-річний хлопець проходив повз озеро та помітив у воді неподалік від берега тіла дітей.

"Юнак одразу кинувся у водойму і по черзі дістав їх, але, на жаль, потопельники були вже без ознак життя. Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження, мешканці сусіднього с. Хлопляни", – йдеться у повідомленні.

Обставини трагічної події наразі встановлюються правоохоронцями, підрозділи ДСНС не залучалися.

Правила безпеки на воді, які радить ДСНС:

– купатися вранці або ввечері, коли відсутня загроза перегрівання на сонці;

– плавати у воді не більше 20-ти хвилин, час перебування у воді слід збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

– не пірнати у воду після тривалого перебування на сонці;

– не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

– за відсутності належно обладнаного пляжу треба обирати безпечне для купання місце з некрутим схилом та твердим і чистим дном;

– у воду заходити обережно, не поспішаючи, не пірнати в незнайомих місцях;

– не запливати далеко від берега, особливо за буї, з огляду на існування ризику не розрахувати власні сили;

– на надувних матрацах й іграшках треба плавати дуже обережно, адже вітром їх може віднести далеко від берега або накрити хвилею, також із такого матрацу чи іграшки несподівано може вийти повітря, внаслідок чого засіб втратить властивість триматися на воді.