17:25
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Житомирщині в озері підліток знайшов тіла двох 10-річних хлопчиків

117 Читать новость на русском
На Житомирщині в озері підліток знайшов тіла двох 10-річних хлопчиків
На Житомирщині в озері підліток знайшов тіла двох 10-річних хлопчиків / 24 канал

12 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Оленичі Житомирської області потонуло двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: На Черкащині троє іноземців врятували з води 6-річного хлопчика

Правоохоронці з’ясували, що 16-річний хлопець проходив повз озеро та помітив у воді неподалік від берега тіла дітей.

"Юнак одразу кинувся у водойму і по черзі дістав їх, але, на жаль, потопельники були вже без ознак життя. Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження, мешканці сусіднього с. Хлопляни", – йдеться у повідомленні.

Обставини трагічної події наразі встановлюються правоохоронцями, підрозділи ДСНС не залучалися.

Правила безпеки на воді, які радить ДСНС:
– купатися вранці або ввечері, коли відсутня загроза перегрівання на сонці;
– плавати у воді не більше 20-ти хвилин, час перебування у воді слід збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
– не пірнати у воду після тривалого перебування на сонці;
– не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
– за відсутності належно обладнаного пляжу треба обирати безпечне для купання місце з некрутим схилом та твердим і чистим дном;
– у воду заходити обережно, не поспішаючи, не пірнати в незнайомих місцях;
– не запливати далеко від берега, особливо за буї, з огляду на існування ризику не розрахувати власні сили;
– на надувних матрацах й іграшках треба плавати дуже обережно, адже вітром їх може віднести далеко від берега або накрити хвилею, також із такого матрацу чи іграшки несподівано може вийти повітря, внаслідок чого засіб втратить властивість триматися на воді.

Теги: Новини Житомира Поліція Діти і неповнолітні Новини України ДСНС Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Як Бланко-Лещук забив перший хет-трик у складі "Шахтаря"
 2 лютого 2017 , 00:50
"Ювентус" зробив хитрий хід, а "Барса" грала без лідера Айтекіна: як соцмережі відреагували на виліт "Барселони" з ЛЧ
 20 квітня 2017 , 13:55
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук