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      На Житомирщине задержали сельского голову на взятке в почти миллион гривен

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      Задержание коррупционера
      Задержание коррупционера / www.npu.gov.ua

      В Житомирской области правоохранители задержали чиновника, который требовал от частных предпринимателей деньги за выделение земли.

      Задержали его с поличным – во время получения второй части денежных средств, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Речь идет о плодородных черноземах для сельского хозяйства. В связи с децентрализацией сельские советы получили больше полномочий. Согласно закону нераспределенные земельные участки, могут передаваться в аренду. А сельский голова, "осознавая новые возможности передачи в пользование земель, быстро начал пользоваться расширенными полномочиями".

      сільський голова хабар житомирщина
      Мужчина требовал почти миллион гривен

      В ходе следствия было установлено, что за решение земельного вопроса чиновник требовал от представителя фермерского хозяйства неправомерную выгоду. В частности за передачу ему в аренду 116 га невостребованных земельных долей (паев) тот должен был предоставить 949 тысяч гривен.

      Действительно была даже проблематика найти эту сумму денег, чтобы в этом объеме предоставить ее сельскому голове, который требовал. Факты получения, вымогательства всех этих событий было тщательно запротоколировано, задокументировано, поэтому у нас есть определенные основания говорить, что он пойдет в суд,
      – сказал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печенко.

      Более того, дома у подозреваемого нашли еще 300 тысяч гривен. Полиция уже задержала мужчину, если его вину докажут, то сельскому голове грозит до 12 лет лишения свободы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Взятка Новости Житомира
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