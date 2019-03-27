На Житомирщині затримали сільського голову на хабарі в майже мільйон гривень

У Житомирській області правоохоронці затримали чиновника, який вимагав від приватних підприємців гроші за виділення землі.

Затримали його на гарячому – під час отримання другої частини коштів, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Йдеться про родючі чорноземи для сільського господарства. У зв’язку з децентралізацією сільські ради отримали більше повноважень. Згідно з законом нерозподілені земельні ділянки, можуть передаватися в оренду. А сільський голова, "усвідомлюючи нові можливості щодо передачі у користування земель, швидко почав користуватися розширеними повноваженнями".



Чоловік вимагав майже мільйон гривень

В ході слідства було встановлено, що за вирішення земельного питання посадовець вимагав від представника фермерського господарства неправомірну вигоду. Зокрема за передачу йому в оренду 116 га невитребуваних земельних часток (паїв) той повинен був надати 949 тисяч гривень.

Дійсно була навіть проблематика знайти цю суму грошей, щоб в цьому обсязі надати її сільському голові, яку той вимагав,

– сказав начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печенко.

Більше того, вдома у підозрюваного знайшли ще 300 тисяч гривень. Поліція вже затримала чоловіка, якщо його провину доведуть, то сільському голові загрожує до 12 років позбавлення волі.