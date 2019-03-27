17:28
27 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, 26 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, 26 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      На Житомирщині затримали сільського голову на хабарі в майже мільйон гривень

      1036 Читать новость на русском
      Затримання корупціонера
      Затримання корупціонера / www.npu.gov.ua

      У Житомирській області правоохоронці затримали чиновника, який вимагав від приватних підприємців гроші за виділення землі.

      Затримали його на гарячому – під час отримання другої частини коштів, повідомляє прес-служба Нацполіції.

      Читайте також: Чиновника засудили на три роки ув'язнення за премію самому собі

      Йдеться про родючі чорноземи для сільського господарства. У зв’язку з децентралізацією сільські ради отримали більше повноважень. Згідно з законом нерозподілені земельні ділянки, можуть передаватися в оренду. А сільський голова, "усвідомлюючи нові можливості щодо передачі у користування земель, швидко почав користуватися розширеними повноваженнями". 

      сільський голова хабар житомирщина
      Чоловік вимагав майже мільйон гривень

      В ході слідства було встановлено, що за вирішення земельного питання посадовець вимагав від представника фермерського господарства неправомірну вигоду. Зокрема за передачу йому в оренду 116 га невитребуваних земельних часток (паїв) той повинен був надати 949 тисяч гривень.

      Дійсно була навіть проблематика знайти цю суму грошей, щоб в цьому обсязі надати її сільському голові, яку той вимагав,
      – сказав начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печенко.

      Більше того, вдома у підозрюваного знайшли ще 300 тисяч гривень. Поліція вже затримала чоловіка, якщо його провину доведуть, то сільському голові загрожує до 12 років позбавлення волі.

      blog_ava
      7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
      сьогодні
      13720
      Теги: Новини України Новини Житомира Хабар
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      сьогодні , 17:00 Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      Дмитро Снєгирьов 62
      Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      сьогодні , 16:41 Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      201043
      Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника
      сьогодні , 16:30 Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника
      Сергій Лещенко 154
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сьогодні , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 1044
      Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
      сьогодні , 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
      Станіслав Безушко 528
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук