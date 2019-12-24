На Житомирской трассе ДТП с многими авто и пострадавшими – жуткие фото
На Житомирской трассе произошла масштабная авария – столкнулись четыре автомобиля. В результате столкновения пострадали трое человек.
Авария произошла в ночь с 23 на 24 декабря, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в фейсбук.
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Троих человек, пострадавших в ДТП, госпитализировали. Информации об их состоянии пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали аварии.
Авария на Житомирской трассе/ Фейсбук-страница Киев Оперативный
Столкнулись 4 автомобиля/ Фейсбук-страница Киев Оперативный
Отметим, в сети опубликовали жуткое видео ДТП с участием грузовика в Киеве, на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко. Водитель грузовика заснул за рулем и начал сносить все на своем пути, влетев в две машины.
Пострадали 3 человека/ Фейсбук-страница Киев Оперативный
Крупное ДТП на Житомирской трассе/ Фейсбук-страница Киев Оперативный