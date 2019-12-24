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      На Житомирской трассе ДТП с многими авто и пострадавшими – жуткие фото

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      Масштабное ДТП: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие / Киев Оперативный

      На Житомирской трассе произошла масштабная авария – столкнулись четыре автомобиля. В результате столкновения пострадали трое человек.

      Авария произошла в ночь с 23 на 24 декабря, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: На Харьковщине произошло серьезное ДТП с участием полиции: фото

      Троих человек, пострадавших в ДТП, госпитализировали. Информации об их состоянии пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали аварии.

      ДТП на Житомирській трасі
      Авария на Житомирской трассе/ Фейсбук-страница Киев Оперативный

      ДТП на Житомирській трасі

      Столкнулись 4 автомобиля/ Фейсбук-страница Киев Оперативный

      Отметим, в сети опубликовали жуткое видео ДТП с участием грузовика в Киеве, на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко. Водитель грузовика заснул за рулем и начал сносить все на своем пути, влетев в две машины.

      ДТП на Житомирській трасі Пострадали 3 человека/ Фейсбук-страница Киев Оперативный

      Крупное ДТП на Житомирской трассе/ Фейсбук-страница Киев Оперативный

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Постраждалі Аварии и ДТП Новости политики
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