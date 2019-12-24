На Житомирській трасі ДТП з багатьма авто та постраждалими – моторошні фото
На Житомирській трасі сталась масштабна аварія – зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок зіткнення постраждали постраждали троє осіб.
Аварія сталася у ніч з 23 на 24 грудня, про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.
Знайте більше: На Харківщині сталася серйозна ДТП за участю поліції: фото
Трьох людей, які постраждали у ДТП, госпіталізували. інформації про їхній стан наразі немає.Правоохоронці встановлюють всі обставини та деталі аварії.
Аварія на Житомирській трасі/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний
Зіткнулись 4 автомобілі/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний
Зазначимо, у мережі опублікували моторошне відео ДТП за участі вантажівки у Києві, на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків. Водій вантажівки заснув за кермом та почав зносити все на своєму шляху, влетівши у дві машини.
Постраждали 3 особи/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний
Велика ДТП на Житомирській трасі/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний