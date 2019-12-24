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      На Житомирській трасі ДТП з багатьма авто та постраждалими – моторошні фото

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      Масштабна ДТП: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто, є постраждалі / Київ Оперативний

      На Житомирській трасі сталась масштабна аварія – зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок зіткнення постраждали постраждали троє осіб.

      Аварія сталася у ніч з 23 на 24 грудня, про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: На Харківщині сталася серйозна ДТП за участю поліції: фото

      Трьох людей, які постраждали у ДТП, госпіталізували. інформації про їхній стан наразі немає.Правоохоронці встановлюють всі обставини та деталі аварії.

      ДТП на Житомирській трасі
      Аварія на Житомирській трасі/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний

      ДТП на Житомирській трасі
      Зіткнулись 4 автомобілі/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний

      Зазначимо, у мережі опублікували моторошне відео ДТП за участі вантажівки у Києві, на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків. Водій вантажівки заснув за кермом та почав зносити все на своєму шляху, влетівши у дві машини.

      ДТП на Житомирській трасі
      Постраждали 3 особи/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний


      Велика ДТП на Житомирській трасі/ Фейсбук-сторінка Київ Оперативний

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Постраждалі Новини політики
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