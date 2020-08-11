Наблюдатели: Явка на досрочном голосовании в Беларуси завышена вдвое
Наблюдатели заявляют о завышенной явке избирателей на досрочном голосовании в Беларуси. По их мнению, досрочное голосование использовали для грубой фальсификации.
О цифрах, которые совсем не совпадают с их, более того: превышают их вдвое, сообщает на своей странице в фейсбук общественная организация "Честные люди".
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У нас есть доказательства того, что досрочное голосование использовали для грубой фальсификации,
– отметили там.
Какие доказательства привели активисты:
- Они заявили, что на 258 участках с наблюдением 7/7 часов за все 5 дней они зафиксировали явку в 77 004 человек.
- На этих же участках, по данным протоколов, явка превысила их данные на 66,59% и составляет 128 281 человек.
- Следовательно, официально заявленная досрочная явка (41.7%) грубо завышена в 2 и более раз.
- Абсолютное завышение количества проголосовавших досрочно можно оценить в 24%. Это 1,2 миллиона голосов из 6,8 миллиона избирателей.
- С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования.
Кроме того, независимые наблюдатели заявляют, что зафиксировали 5 026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа. В основном это – недопуск на участок и завышение явки в протоколах участковых избирательных комиссий.
Президентские выборы в Беларуси: коротко о главном
- Белорусы могли голосовать на выборах президента несколько дней. Досрочно – с 4 по 8 августа и в главный день голосования 9 августа.
- Кандидатов было всего 5, включая действующего президента Александра Лукашенко. Кандидатов могло быть больше, однако многих не зарегистрировала ЦИК.
- Главной конкуренткой Лукашенко на выборах была Светлана Тихановская. Вокруг нее объединились другие оппозиционеры.
- Вечером 9 августа в Беларуси объявили предварительные результаты выборов, согласно которым с большим отрывом победил Лукашенко.
- Впрочем, белорусы считают, что результаты сильно сфальсифицированы. Из-за этого в стране вспыхнули невиданные ранее протесты. Каждый вечер с 9 августа жители разных городов Беларуси выходят на протесты.
- Люди требуют проведения новых президентских выборов, но уже без Лукашенко.
- Во время протестов у демонстрантов вспыхивают столкновения с силовиками. Те нещадно бьют протестующих и задерживают их. Есть много пострадавших и минимум одна (по информации СМИ – 4) жертва.