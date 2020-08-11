Наблюдатели заявляют о завышенной явке избирателей на досрочном голосовании в Беларуси. По их мнению, досрочное голосование использовали для грубой фальсификации.

О цифрах, которые совсем не совпадают с их, более того: превышают их вдвое, сообщает на своей странице в фейсбук общественная организация "Честные люди".

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У нас есть доказательства того, что досрочное голосование использовали для грубой фальсификации,

– отметили там.

Какие доказательства привели активисты:

Они заявили, что на 258 участках с наблюдением 7/7 часов за все 5 дней они зафиксировали явку в 77 004 человек.

На этих же участках, по данным протоколов, явка превысила их данные на 66,59% и составляет 128 281 человек.

Следовательно, официально заявленная досрочная явка (41.7%) грубо завышена в 2 и более раз.

Абсолютное завышение количества проголосовавших досрочно можно оценить в 24%. Это 1,2 миллиона голосов из 6,8 миллиона избирателей.

С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования.

Кроме того, независимые наблюдатели заявляют, что зафиксировали 5 026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа. В основном это – недопуск на участок и завышение явки в протоколах участковых избирательных комиссий.

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