Спостерігачі: Явка на дочасному голосуванны у Білорусі завищена удвічі
Спостерігачі заявляють про завищену явку виборців на дочасному голосуванні у Білорусі. На їхню думку, дострокове голосування використали для грубої фальсифікації.
Про цифри, які зовсім не збігаються з їхніми, ба – більше: перевищують їх удвічі, повідомляє на своїй фейсбук-сторінці громадська організація "Чесні люди".
До теми Депутати Європарламенту вимагають ввести санкції проти влади Білорусі через репресії
У нас є докази того, що дострокове голосування використали для грубої фальсифікації,
– наголосили там.
Які докази навели активісти:
- Вони заявили, що на 258 дільницях з наглядом 7/7 годин за всі 5 днів вони зафіксували явку у 77 004 осіб.
- На цих же дільницях, за даними протоколів, явка перевищила їх дані на 66,59% і становить 128 281 особу.
- Відтак, офіційно заявлена дострокова явка (41.7%) грубо завищена у 2 і більше разів.
- Абсолютне завищення кількості тих, хто проголосував достроково, можна оцінити у 24%. Це 1,2 мільйона голосів з 6,8 мільйона виборців.
- З урахуванням того, що підсумкова офіційна явка склала 84,05%, майже чверть голосів з високою ймовірністю були сфальсифіковані вже на момент дострокового голосування.
Крім того, незалежні спостерігачі заявляють, що зафіксували 5 026 порушень на 1 381 ділянці в період з 4 по 8 серпня. В основному це – недопуск на дільницю і завищення явки в протоколах дільничих виборчих комісій.
Президентські вибори у Білорусі: коротко про головне
- Білоруси могли голосувати на виборах президента кілька днів. Дочасно – з 4 по 8 серпня і в головний день голосування 9 серпня.
- Кандидатів було всього 5, включно з чинним президентом Олександром Лукашенком. Кандидатів могло бути більше, однак багатьох не зареєструвала ЦВК.
- Головною конкуренткою Лукашенка на виборах була Світлана Тихановська. Навколо неї об’єдналися інші опозиціонери.
- Ввечері 9 серпня у Білорусі оголосили попередні результати виборів, згідно з якими, з великим відривом переміг Лукашенко.
- Втім, білоруси вважають, що результати сильно сфальсифіковані. Через це у країні спалахнули небачені раніше протести. Щовечора від 9 серпня жителі різних міст Білорусі виходять на протести.
- Люди вимагають проведення нових президентських виборів, але вже без Лукашенка.
- Під час протестів у демонстрантів спалахують сутички з силовиками. Ті нещадно б’ють протестувальників і затримують їх. Є багато постраждалих та щонайменше одна (за інформацією ЗМІ – 4) жертва.