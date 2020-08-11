Спостерігачі заявляють про завищену явку виборців на дочасному голосуванні у Білорусі. На їхню думку, дострокове голосування використали для грубої фальсифікації.

Про цифри, які зовсім не збігаються з їхніми, ба – більше: перевищують їх удвічі, повідомляє на своїй фейсбук-сторінці громадська організація "Чесні люди".

До теми Депутати Європарламенту вимагають ввести санкції проти влади Білорусі через репресії

У нас є докази того, що дострокове голосування використали для грубої фальсифікації,

– наголосили там.

Які докази навели активісти:

Вони заявили, що на 258 дільницях з наглядом 7/7 годин за всі 5 днів вони зафіксували явку у 77 004 осіб.

На цих же дільницях, за даними протоколів, явка перевищила їх дані на 66,59% і становить 128 281 особу.

Відтак, офіційно заявлена дострокова явка (41.7%) грубо завищена у 2 і більше разів.

Абсолютне завищення кількості тих, хто проголосував достроково, можна оцінити у 24%. Це 1,2 мільйона голосів з 6,8 мільйона виборців.

З урахуванням того, що підсумкова офіційна явка склала 84,05%, майже чверть голосів з високою ймовірністю були сфальсифіковані вже на момент дострокового голосування.

Крім того, незалежні спостерігачі заявляють, що зафіксували 5 026 порушень на 1 381 ділянці в період з 4 по 8 серпня. В основному це – недопуск на дільницю і завищення явки в протоколах дільничих виборчих комісій.

Президентські вибори у Білорусі: коротко про головне