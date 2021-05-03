Отказали Кабмину: наблюдательный совет "Нафтогаза" не будет дорабатывать в компании
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" отказался от предложения Кабинета Министров. Он не захотел ждать избрания новых членов и дорабатывать в компании.
Источник:LB.ua
Также там заявили о конфликте интересов. Об этом говорится в письме независимых членов наблюдательного совета к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.
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Назначение Витренко – нарушение закона
Согласно документу, действующий состав совета не имеет желания работать с Юрием Витренко. Также совет считает, что назначение его на должность главы НАК "Нафтогаза Украины" – это нарушение закона.
Его (Витренко – 24 канал) назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов,
– говорится в письме.
Витренко, как отметили члены Рады в письме, предлагал Кабмину оценить их работу и работу правления неудовлетворительной. Совет отметил сомнительную репутацию Роберта Бенша. Его назначили в наблюдательный совет как представителя государства.
Об убытках компании за 2020 год
Также в документе отмечается, что нормализованная прибыль компании за 2020 год составила 3,2 миллиарда гривен. Такая сумма – больше, за 2019 год (2,6 миллиарда гривен).
В то же время финансовый убыток за 2020 год возник из-за применения международных стандартов финансовой отчетности, которые обосновывают начисление резервов сомнительных долгов.
Письмо наблюдательного совета "Нафтогаза" премьер-министру / Документ LB.ua
Кадровые изменения в "Нафтогазе": что известно
- Андрея Коболева 28 апреля уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко.
- Кадровыми изменениями недовольны в "Нафтогазе". Там возмутились соответствующими решениями.
- Все члены наблюдательного совета подали в отставку.
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