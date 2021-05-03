Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" отказался от предложения Кабинета Министров. Он не захотел ждать избрания новых членов и дорабатывать в компании.

Также там заявили о конфликте интересов. Об этом говорится в письме независимых членов наблюдательного совета к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

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Назначение Витренко – нарушение закона

Согласно документу, действующий состав совета не имеет желания работать с Юрием Витренко. Также совет считает, что назначение его на должность главы НАК "Нафтогаза Украины" – это нарушение закона.

Его (Витренко – 24 канал) назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов,

– говорится в письме.

Витренко, как отметили члены Рады в письме, предлагал Кабмину оценить их работу и работу правления неудовлетворительной. Совет отметил сомнительную репутацию Роберта Бенша. Его назначили в наблюдательный совет как представителя государства.

Об убытках компании за 2020 год

Также в документе отмечается, что нормализованная прибыль компании за 2020 год составила 3,2 миллиарда гривен. Такая сумма – больше, за 2019 год (2,6 миллиарда гривен).

В то же время финансовый убыток за 2020 год возник из-за применения международных стандартов финансовой отчетности, которые обосновывают начисление резервов сомнительных долгов.

Письмо наблюдательного совета "Нафтогаза" премьер-министру / Документ LB.ua

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