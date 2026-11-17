Агенты движения "Атеш" продолжают следить за 43-й железнодорожной бригадой России в Екатеринбурге. Она задействована в военной логистике оккупантов.

Движение сопротивления "Атеш" обновило фотоматериалы военного объекта и зафиксировало присутствие военных и движение транспорта на его территории.

Почему продолжается слежка за 43-й бригадой?

43-я отдельная железнодорожная бригада дислоцируется в Екатеринбурге еще с времен Советского Союза. Ранее она входила в состав 4-го железнодорожного корпуса.

Расположение бригады имеет стратегическое значение. В Екатеринбурге пересекаются семь основных железнодорожных направлений, а через город проходит один из ключевых маршрутов Транссибирской магистрали. Эта транспортная сеть соединяет промышленные районы Урала с центральной Россией и Сибирью.

По данным движения сопротивления, наблюдение подтвердило, что воинская часть продолжает работать. Агенты зафиксировали военнослужащих, работников объекта и движение транспорта на его территории.

Партизаны отмечают, что эта бригада является частью более широкой системы российской военной логистики. Поэтому они продолжают следить за ее деятельностью и фиксировать изменения на территории объекта.

Та самая бригада в Екатеринбурге / Фото "Атеш"

Ранее в движении сопротивления уже публиковали результаты наблюдения за 43-й отдельной железнодорожной бригадой. Тогда отмечалось, что она специализируется на ремонте и обслуживании железнодорожной инфраструктуры, организации военных перевозок и строительстве понтонно-мостовых переправ в зоне боевых действий.