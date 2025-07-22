По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Новости к теме Мог требовать 300 тысяч долларов: НАБУ сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику СБУ

Что известно о схеме незаконного выезда мужчин?

Схема заключалась в массовом вынесении судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком.

За 3500 долларов США без участия сторон в одном судебном заседании принимали решение, которое давало право выезда за границу. В общем следствием установлено 1040 таких решений. Для конспирации злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои услуги в соцсетях.

Сейчас по делу подозревают пять человек, а именно трех участников организованной преступной группы и двух лиц, которые связаны с ее деятельностью. Речь идет о председателе суда (организаторе), судьи, адвокате (соорганизаторе) и двух помощников судей.

Их действия квалифицировали как получение неправомерной выгоды, предоставление неправомерной выгоды, организация незаконного пересечения границы, препятствование законной деятельности ВСУ и незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.

Стоит отметить, что еще шесть человек пошли на сделку со следствием. Их показания используют для доказательства вины остальных участников группы, в частности ее организаторов.

К слову, ранее сообщили о подозрении депутату облсовета одной из западных областей. Его разоблачили на организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу и незаконном влиянии на работников ГПСУ.