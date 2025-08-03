Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы НАБУ Семена Кривоноса для "ВВС Україна".
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Как НАБУ собирается противостоять давлению?
Так, у Кривоноса спросили, имеет ли НАБУ "план Б" на случай новых посягательств на независимость структуры. На что глава бюро ответил, что "план Б" – это усиливать эффективность и увеличивать количество громких разоблачений.
Тогда общество будет больше нам доверять. И защитит нас в любой попытке уничтожить нашу независимость. Я надеюсь, что мы доверие общества завоюем и оправдаем его запрос на справедливость. Нам очень много надо работать. Я многое понял и услышал во время этих событий. Нам есть кого разоблачать и что разоблачать в смысле коррупции,
– добавил он.
В то же время Семен Кривонос не исключает новых попыток давления на антикоррупционные органы. По его словам, давление будет всегда, ведь НАБУ и САП занимаются расследованием топ-коррупции – давить может как удачная, так и олигархические группы. Однако бюро готово к этому.
"Грязная кампания и заказные материалы не прекращаются – они дальше публикуются на анонимных телеграмм-каналах", – констатировал Кривонос.
Кстати, в том же интервью глава НАБУ Кривонос рассказал, как убеждал Зеленского не подписывать законопроект №12414.