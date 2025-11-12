НАБУ откроет дело против замглавы НБУ Дмитрия Олейника, –решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести сведения в ЕРДР и начать расследование в отношении возможных коррупционных правонарушений заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на слова экономиста Бориса Кушнирука в колонке на УНИАН, отметив, что такое решение суд принял после его обращения.

Смотрите также Требование МВФ "ослабить гривну": в НБУ прокомментировали заявления

Почему могут открыть дело против Олейника?

Только после моего иска в ВАКС НАБУ внесло заявление в ЕРДР и теперь вынуждено начать расследование,

– заявил Кушнирук.

По утверждению Кушнирука, переданные им следователям материалы содержат признаки возможного сокрытия активов через имущество в ОАЭ. Речь идет о квартире в жилом комплексе Zenith Tower (район Al Hebiah Fourth, Дубай), владелицей которой в реестрах значится бывшая жена чиновника Ольга Кушнир. Автор обращает внимание, что в декларации Олейника за 2023 год фигурируют данные о виде на жительство его тогдашней жены в ОАЭ и полученные ею доходы в Dubai Media City на сумму 7,7 млн грн, однако информации о самой квартире нет.

"Вот только о самой квартире в Дубае в декларации – ни слова", – отметил Кушнирук.

Кроме того, он указывает на временные несоответствия: по его данным, аренда квартиры началась 11 июля 2023 года, тогда как официальный развод супругов оформлен 28 декабря 2023 года. По мнению экономиста, резкий скачок доходов экс-супруги в 2023 году, наличие вида на жительство и инвестиции в жилье в Эмиратах требуют проверки источников происхождения средств и сопоставления с семейным статусом и декларациями чиновника. Он также обращает внимание на связанные активы и расходы, в частности автомобиль Lexus NX 350h 2024 года выпуска.

Кушнирук называет "фиктивный развод" одним из типичных инструментов легализации незаконных доходов чиновников, но подчеркивает, что окончательные выводы должно предоставить следствие.

Фиктивный развод – один из самых любимых способов украинских чиновников для легализации незаконных доходов и маскировки активов... Именно так ли в случае Олейника – должно выяснить НАБУ,

– пишет он, добавляя, что совокупность описанных признаков является "красными флажками", которые детективы должны проверить документально.

Автор призывает антикоррупционный орган запросить в ОАЭ подтверждение вида на жительство, банковской активности и регистрационных действий, исследовать денежные потоки, соотнести их с декларациями и статусом брака, опросить фигурантов и истребовать договоры аренды/покупки. По его мнению, решение ВАКС является показательным шагом, который должен обеспечить проверку изложенных фактов.