Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Ранее Антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления в компании.

НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. 24 канал пытается связаться с представителями Бюро для подтверждения этой информации.

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Что известно о деле против Смелянского

29 мая Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело. Заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпочты".

Тогда Бюро отказалось внести сведения в реестр.

В заявлении говорилось о якобы необоснованном росте тарифов на международные почтовые отправления, которое комиссия осуществляла по обращению "Укрпочты".

Виновником повышения стоимости услуг назвали якобы гендиректора Игоря Смелянского и его заместителей.

В то же время агентство "Украинские новости" обнародовало ответ НАБУ на запрос журналистов.

Кстати Гендиректор Укрпочты сказал, сколько зарабатывает во время карантина

НАБУ открыло дело против Смелянского / Документ "Украинских новостей"

Смотрите видео программы "Что это было" с гостем Игорем Смелянским: