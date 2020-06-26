НАБУ открыло дело против главы "Укрпочты" Смелянского: в чем его подозревают
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Ранее Антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления в компании.
НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. 24 канал пытается связаться с представителями Бюро для подтверждения этой информации.
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Что известно о деле против Смелянского
- 29 мая Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело. Заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпочты".
- Тогда Бюро отказалось внести сведения в реестр.
- В заявлении говорилось о якобы необоснованном росте тарифов на международные почтовые отправления, которое комиссия осуществляла по обращению "Укрпочты".
- Виновником повышения стоимости услуг назвали якобы гендиректора Игоря Смелянского и его заместителей.
В то же время агентство "Украинские новости" обнародовало ответ НАБУ на запрос журналистов.
Кстати Гендиректор Укрпочты сказал, сколько зарабатывает во время карантина
НАБУ открыло дело против Смелянского / Документ "Украинских новостей"
Смотрите видео программы "Что это было" с гостем Игорем Смелянским: