Національне антикорупційне бюро України відкрило справу щодо гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Раніше Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати зловживання в компанії.

НАБУ на виконання постанови суду внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 24 канал намагається зв'язатись із представниками Бюро для підтвердження цієї інформації.

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Що відомо про справу проти Смілянського

29 травня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу. Заявник просив відкрити справу на чиновників НКРЗІ та керівництво "Укрпошти".

Тоді Бюро відмовилося внести відомості до реєстру.

У заяві мовилось про начебто безпідставне зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке комісія здійснювала за зверненням "Укрпошти".

Винуватцем підвищення вартості послуг назвали нібито гендиректора Ігоря Смілянського та його заступників.

Водночас агентство "Українські новини" оприлюднило відповідь НАБУ на запит журналістів.

До речі Гендиректор Укрпошти сказав, скільки заробляє під час карантину



НАБУ відкрило справу проти Смілянського / Документ "Українських новин"

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