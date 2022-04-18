НАБУ после увольнения Ситника возглавляет Гизо Углава

Согласно ЗУ "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения Директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового Директора осуществляет его первый заместитель,

– заявили в пресс-службе НАБУ.

К теме Сытник с 16 апреля больше не глава НАБУ: его временно заменит заместитель

Углава Гизо Тристанович с 2015 года является гражданином Украины. До этого времени работал в грузинской прокуратуре и дослужился до заместителя Главного прокурора Грузии.

В НАБУ также подчеркнули, что Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро.

Заметим, что конкурс по избранию директора НАБУ должен состояться весной 2022 года.

Стоит внимания – Ночное обращение Зеленского за 17 апреля: смотрите видео