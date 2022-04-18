НАБУ після звільнення Ситника очолює Гізо Углава

Відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення Директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового Директора здійснює його перший заступник,

– заявили в пресслужбі НАБУ.

До теми Ситник з 16 квітня більше не глава НАБУ: його тимчасово замінить заступник

Углава Гізо Трістанович з 2015 року є громадянином України. До цього часу працював у грузинській прокуратурі, й дослужився до заступника Головного прокурора Грузії.

В НАБУ також підкреслили, що Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро.

Зауважимо, конкурс з обрання директора НАБУ має відбутися навесні 2022 року.