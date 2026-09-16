Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в политических кругах, следственные действия прошли во вторник, 15 сентября. В самих антикоррупционных ведомствах пока воздерживаются от официальных комментариев относительно причин и результатов обысков.

Что известно об увольнении и обысках

По данным источников, обыски прошли в тот же день, когда Кабинет министров Украины официально принял решение о прекращении полномочий Леси Карнаух. Также это совпало по времени с выездом за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, заместителем которого ранее работала эта чиновница.

На должность исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы ее назначили в июне 2025 года, где она сменила именно Кравченко после его перехода в ГПУ.

Напомним, Кабмин уволил исполняющую обязанности главы Налоговой службы Лесю Карнаух 14 сентября, а глава правительства уже поручил подготовить кандидатуры на новое руководство ведомства.

Где сейчас Кравченко?

Руслан Кравченко объяснял выезд за границу служебной командировкой в Париж, в ходе которой должен был проинформировать международных партнеров о ситуации в украинской антикоррупционной системе. Экс-генпрокурор сам себе организовал 5-дневную командировку.

По словам Михаила Ткача, Кравченко отказался от государственной охраны в 01:00 14 сентября. Около 02:30 он пересек границу через пункт пропуска "Шегини".

Ткач предположил, что чиновник уже мог понимать, что покидает Украину не только в рамках обычной командировки. По данным журналиста, о возможном выезде Кравченко руководство страны знало еще за несколько дней.