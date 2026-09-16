Об этом пишет "Украинская правда".

Почему Кравченко отказался от госохраны?

Журналист Михаил Ткач отметил, что заявление Кравченко о временном отказе от охраны датировано 01:00 14 сентября.

По его данным, это произошло примерно через два часа после внесения в ЕРДР информации о подозрении в отношении Кривоноса.

Ткач предполагает, что на тот момент Кравченко уже мог понимать, что покидает Украину не просто для обычной командировки.

Отсутствие государственной охраны, по его словам, могло затруднить установление местонахождения чиновника.

По данным "УП", Кравченко пересек границу через пункт пропуска "Шегини" в 02:30 14 сентября. То есть это произошло примерно через полтора часа после отказа от охраны.

Заявление генпрокурора о временном отказе от личной государственной охраны / Фото "УП"

Журналист также утверждает, что информация о возможном выезде Кравченко за границу была известна представителям высшего руководства страны еще за несколько дней до его отъезда.

Что известно о деле?

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Ему инкриминировали подделку официальных документов с целью получения неправомерной выгоды и фиктивное усыновление.

Однако Кривонос заявил, что фактически не получал уведомления о подозрении, которое якобы подписал Кравченко. В Офисе генпрокурора также сообщили, что в рамках соответствующего уголовного производства никому не объявляли подозрение в установленном законом порядке.

Кравченко тем временем объяснял свой выезд за границу служебной командировкой. Он заявлял, что планирует проинформировать международных партнеров о ситуации в украинской антикоррупционной системе.

15 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку Кравченко с поста генерального прокурора. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.