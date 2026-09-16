Об этом пишет "Украинская правда".
Почему Кравченко отказался от госохраны?
Журналист Михаил Ткач отметил, что заявление Кравченко о временном отказе от охраны датировано 01:00 14 сентября.
По его данным, это произошло примерно через два часа после внесения в ЕРДР информации о подозрении в отношении Кривоноса.
Ткач предполагает, что на тот момент Кравченко уже мог понимать, что покидает Украину не просто для обычной командировки.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Отсутствие государственной охраны, по его словам, могло затруднить установление местонахождения чиновника.
По данным "УП", Кравченко пересек границу через пункт пропуска "Шегини" в 02:30 14 сентября. То есть это произошло примерно через полтора часа после отказа от охраны.
Заявление генпрокурора о временном отказе от личной государственной охраны / Фото "УП"
Журналист также утверждает, что информация о возможном выезде Кравченко за границу была известна представителям высшего руководства страны еще за несколько дней до его отъезда.
Что известно о деле?
14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Ему инкриминировали подделку официальных документов с целью получения неправомерной выгоды и фиктивное усыновление.
Однако Кривонос заявил, что фактически не получал уведомления о подозрении, которое якобы подписал Кравченко. В Офисе генпрокурора также сообщили, что в рамках соответствующего уголовного производства никому не объявляли подозрение в установленном законом порядке.
Кравченко тем временем объяснял свой выезд за границу служебной командировкой. Он заявлял, что планирует проинформировать международных партнеров о ситуации в украинской антикоррупционной системе.
15 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку Кравченко с поста генерального прокурора. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.