Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела у політичних колах, слідчі дії відбулися у вівторок, 15 вересня. У самих антикорупційних відомствах від офіційних коментарів щодо причин та результатів обшуків наразі утримуються.
Що відомо про звільнення та обшуки?
За даними джерел, обшуки пройшли в той самий день, коли Кабінет Міністрів України офіційно ухвалив рішення про припинення повноважень Лесі Карнаух. Також це збіглося у часі з виїздом за кордон колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, чиєю заступницею раніше працювала посадовиця.
На посаду виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби її призначили у червні 2025 року, де вона змінила саме Кравченка після його переходу до ГПУ.
Нагадаємо, Кабмін звільнив виконувачку обов'язків голови Податкової служби Лесю Карнаух 14 вересня, а очільник уряду вже доручив підготувати кандидатури на нове керівництво відомства.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Де зараз Кравченко?
Руслан Кравченко пояснював виїзд за кордон службовим відрядженням до Парижа, під час якого мав поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в українській антикорупційній системі. Ексгенпрокурор сам собі організував 5-денне відрядження.
За словами Михайла Ткача, Кравченко відмовився від державної охорони о 01:00 14 вересня. Близько 02:30 він перетнув кордон через пункт пропуску "Шегині".
Ткач припустив, що посадовець уже міг розуміти, що залишає Україну не лише у межах звичайного відрядження. За даними журналіста, про можливий виїзд Кравченка керівництво країни знало ще за кілька днів.