НАБУ проверит транзакции "Приватбанка", которые попали в Pandora Papers

В рамках проекта Pandora Papers журналисты обнародовали информацию об отмывании денег через "Приватбанк". После этого Национальное антикоррупционное бюро заявило, что проверит подозрительные транзакции крупнейшего украинского банка, упомянутые в материале.

О том, что правоохранители проведут расследование в отношении "Приватбанка", изданию рассказали представители НАБУ.

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Транзакции "Приватбанка" с Pandora Papers проверят

Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "Приватбанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов,

– отметили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что по результатам расследования примут соответствующее решение согласно законодательству.

Расследование Pandora Papers в отношении "Приватбанка": что известно