НАБУ проверит транзакции "Приватбанка", которые попали в Pandora Papers
Источник:Укринформ
В рамках проекта Pandora Papers журналисты обнародовали информацию об отмывании денег через "Приватбанк". После этого Национальное антикоррупционное бюро заявило, что проверит подозрительные транзакции крупнейшего украинского банка, упомянутые в материале.
О том, что правоохранители проведут расследование в отношении "Приватбанка", изданию рассказали представители НАБУ.
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Транзакции "Приватбанка" с Pandora Papers проверят
Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "Приватбанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов,
– отметили в НАБУ.
В ведомстве отметили, что по результатам расследования примут соответствующее решение согласно законодательству.
Расследование Pandora Papers в отношении "Приватбанка": что известно
- На днях журналисты "Следствие.Инфо" обнародовали фильм "Офшор 95". Расследование является частью международного проекта Pandora Papers, который раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников из 90 стран мира.
- В частности, в нем говорится о тайнах офшорного бизнеса Владимира Зеленского, а также о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского. Расследователи якобы подтвердили схему перевода денег от структур олигарха к фирмам президента.
- На обнародованные материалы уже отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что об офшорных компаниях и отмывании денег следствию давно известно. Ее задело другое – слова о том, что ведомство тормозит расследование дела.