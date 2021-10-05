НАБУ проверит транзакции "Приватбанка", которые попали в Pandora Papers

5 октября 2021 , 17:10
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Источник:

Укринформ

В рамках проекта Pandora Papers журналисты обнародовали информацию об отмывании денег через "Приватбанк". После этого Национальное антикоррупционное бюро заявило, что проверит подозрительные транзакции крупнейшего украинского банка, упомянутые в материале.

О том, что правоохранители проведут расследование в отношении "Приватбанка", изданию рассказали представители НАБУ.

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Транзакции "Приватбанка" с Pandora Papers проверят

Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "Приватбанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов,
– отметили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что по результатам расследования примут соответствующее решение согласно законодательству.

Расследование Pandora Papers в отношении "Приватбанка": что известно

  • На днях журналисты "Следствие.Инфо" обнародовали фильм "Офшор 95". Расследование является частью международного проекта Pandora Papers, который раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников из 90 стран мира.
  • В частности, в нем говорится о тайнах офшорного бизнеса Владимира Зеленского, а также о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского. Расследователи якобы подтвердили схему перевода денег от структур олигарха к фирмам президента.
  • На обнародованные материалы уже отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что об офшорных компаниях и отмывании денег следствию давно известно. Ее задело другое – слова о том, что ведомство тормозит расследование дела.
Автор: Наталія Пристанська