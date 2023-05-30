Информация появилась 30 мая около 13:30. СМИ сообщают об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Однако официальных подтверждений нет.

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24 Канал пытается связаться с НАБУ, чтобы уточнить информацию. В пресс-службе Укрзализныци от комментариев отказались.

С чем связаны обыски

По информации источника, обыски связаны со злоупотреблениями на закупках.

Также журналисты утверждали, что обыски проводились в кабинете главы правления Укрзализныци Евгения Лященко.

Что известно о Евгении Лященко

В конце февраля 2023 года глава правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Через месяц новым главой компании Кабмин назначил Евгения Лященко.

Известно, что с 2012 года Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина".

С 1 июля 2014 года стал директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. В этой должности работал до 2019 года.

В СМИ писали, мол, его подозревают в масштабных злоупотреблениях, в частности, "откатах" во время тендеров. Даже была информация о его отстранении от председателя правления УЗ.