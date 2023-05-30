Інформація з'явилась 30 травня близько 13:30. ЗМІ повідомляють про це, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Однак офіційних підтверджень немає.

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24 Канал намагається зв'язатись з НАБУ, аби уточнити повідомлення. В пресслужбі Укрзалізниці наразі від коментарів відмовились.

З чим пов'язані обшуки

За інформацією джерела, обшуки пов'язані зі зловживаннями на закупівлях.

Також журналісти стверджували, що обшуки проводили в кабінеті голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка.

Що відомо про Євгена Лященка

Наприкінці лютого 2023 року голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що йде у відставку. Через місяць новим главою компанії Кабмін призначив Євгена Лященка.

Відомо, що з 2012 року Лященко обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна".

З 1 липня 2014 року став директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. На цій посаді працював до 2019 року.

У ЗМІ писали, мовляв, його підозрюють у масштабних зловживаннях, зокрема "відкатах" під час тендерів. Навіть була інформація щодо його відсторонення з голови правління УЗ.