По результатам следствия, преступники использовали базовый договор закупки, к которому присоединялись дополнительные соглашения. Таким образом, участники махинаций пытались избежать открытых торгов.

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Преступная схема работала 4 года

Такую схему использовали соучастники преступления, чтобы не проводить открытые торги и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки,

– разъясняет НАБУ.

Кроме того, расследователи добавляют, что эта схема работала с 2016 по 2020 годы, антикоррупционные органы начали расследование в феврале 2020 года.

Известно, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются почти все руководители филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", которые руководили предприятием с 2015 года и до сих пор – это 8 человек. Филиал занимается централизованными закупками для УЗ.

Обратите внимание! На прошлой неделе НАБУ и САП разоблачили чиновника Укрзализныци на получении взятки в виде нового автомобиля Toyota Camry. Его приобрели в автосалоне за 1,55 миллиона гривен.

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