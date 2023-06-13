По результатам следствия, преступники использовали базовый договор закупки, к которому присоединялись дополнительные соглашения. Таким образом, участники махинаций пытались избежать открытых торгов.
Смотрите также Укрзализныця запустила женские купе: на каких маршрутах они есть
Преступная схема работала 4 года
Такую схему использовали соучастники преступления, чтобы не проводить открытые торги и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки,
– разъясняет НАБУ.
Кроме того, расследователи добавляют, что эта схема работала с 2016 по 2020 годы, антикоррупционные органы начали расследование в феврале 2020 года.
Известно, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются почти все руководители филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", которые руководили предприятием с 2015 года и до сих пор – это 8 человек. Филиал занимается централизованными закупками для УЗ.
Обыски в Укрзализныце: что известно
- Работники Национального антикоррупционного бюро 30 мая пришли с обысками к руководству Укрзализныци. В частности, к председателю правления УЗ Евгению Лященко.
- Лященко подчеркнул, что его задачей является преодоление коррупционных схем. Он уверяет, что предоставил все разъяснения НАБУ о возможных злоупотреблениях в закупках.
- "Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности", – сказал чиновник.
- Он также пообещал поддерживать беспристрастное расследование всех возможных злоупотреблений в компании.