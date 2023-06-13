За результатами слідства, злочинці використовували базовий договір закупівлі, до якого долучались додаткові угоди. Таким чином учасники махінацій намагались уникнути відкритих торгів.

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Злочинна схема працювала 4 роки

Таку схему використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки,

– роз'яснює НАБУ.

Крім того, розслідувачі додають, що ця схема працювала з 2016 по 2020 роки, антикорупційні органи почали розслідування у лютому 2020 року.

Відомо, що нині до кримінальної відповідальності притягуються майже всі керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", які керували підприємством з 2015 року і досі – разом це 8 осіб. Філія займається централізованими закупівлями для УЗ.

Зверніть увагу! Минулого тижня НАБУ та САП викрили посадовця Укрзалізниці на отриманні хабара у вигляді нового автомобіля Toyota Camry. Його придбали в автосалоні за 1,55 мільйона гривень.

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