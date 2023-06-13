За результатами слідства, злочинці використовували базовий договір закупівлі, до якого долучались додаткові угоди. Таким чином учасники махінацій намагались уникнути відкритих торгів.
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Злочинна схема працювала 4 роки
Таку схему використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки,
– роз'яснює НАБУ.
Крім того, розслідувачі додають, що ця схема працювала з 2016 по 2020 роки, антикорупційні органи почали розслідування у лютому 2020 року.
Відомо, що нині до кримінальної відповідальності притягуються майже всі керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", які керували підприємством з 2015 року і досі – разом це 8 осіб. Філія займається централізованими закупівлями для УЗ.
Обшуки в Укрзалізниці: що відомо
- Працівники Національного антикорупційного бюро 30 травня прийшли з обшуками до керівництва Укрзалізниці. Зокрема, до голови правління УЗ Євгена Лященка.
- Лященко наголосив, що його завданням є подолання корупційних схем. Він запевняє, що надав усі роз'яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях.
- "Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності", – сказав посадовець.
- Він також пообіцяв підтримувати неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії.