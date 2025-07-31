Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Клименко в интервью The Times, опубликованном 31 июля.

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Что думает Клименко о давлении на антикоррупционные органы?

Никто не отказался от своих планов – помешать нам эффективно работать... Единственное агентство, которое внушает страх у чиновников перед коррупционными действиями, – это НАБУ. Главное в нашей работе – это огромный превентивный эффект, который она имеет,

– подчеркнул Клименко.

По его словам, недавние репрессии против антикоррупционных организаций были тайно спланированы "узким кругом" чиновников, а обвинения выдвигались без достаточных доказательств. Он также добавил, что аресты негативно повлияли на работу антикоррупционных групп и их источники.

К слову, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает полномочия Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Документ №13533, который инициировал глава государства, Верховная Рада приняла в целом и за основу также в этот же день ранее. За законопроект проголосовал 331 народный депутат.

Парламент также поддержал предложение о безотлагательном подписании инициативы председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и передачу на подпись Владимиру Зеленскому.