Предприятия не получили 544 миллиона гривен
Детективам удалось установить ряд эпизодов преступной деятельности должностных лиц. К счастью, НАБУ добилось, что 27 сделок признали недействительными.
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Из-за злоумышленников государственные предприятия не получили 544 миллиона гривен за поставленную электроэнергию потребителям. Деньги должны были поступить на их счета со специальным режимом использования и подлежали дальнейшему пропорциональному распределению с "Энергорынком". Однако деньгами завладели чиновники.
Фигуранты дела:
- и.о. председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго",
- первый заместитель председателя правления "Черкассыоблэнерго",
- и.о. генерального директора "Запорожьеоблэнерго",
- председатель правления "энергосети".
Против них открыли уголовное дело по статьям:
- злоупотребление властью или служебным положением,
- присвоение имущества,
- отмывание средств полученных преступных путем.
Поскольку 27 сделок на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен признали недействительными, то предприятиям вернули 558 миллионов гривен.