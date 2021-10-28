Предприятия не получили 544 миллиона гривен

Детективам удалось установить ряд эпизодов преступной деятельности должностных лиц. К счастью, НАБУ добилось, что 27 сделок признали недействительными.

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Из-за злоумышленников государственные предприятия не получили 544 миллиона гривен за поставленную электроэнергию потребителям. Деньги должны были поступить на их счета со специальным режимом использования и подлежали дальнейшему пропорциональному распределению с "Энергорынком". Однако деньгами завладели чиновники.

Фигуранты дела:

  • и.о. председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго",
  • первый заместитель председателя правления "Черкассыоблэнерго",
  • и.о. генерального директора "Запорожьеоблэнерго",
  • председатель правления "энергосети".

Против них открыли уголовное дело по статьям:

  • злоупотребление властью или служебным положением,
  • присвоение имущества,
  • отмывание средств полученных преступных путем.

Поскольку 27 сделок на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен признали недействительными, то предприятиям вернули 558 миллионов гривен.