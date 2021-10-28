Предприятия не получили 544 миллиона гривен

Детективам удалось установить ряд эпизодов преступной деятельности должностных лиц. К счастью, НАБУ добилось, что 27 сделок признали недействительными.

Читайте также В СНБО провели совещание по защите энергетики от кибератак из России

Из-за злоумышленников государственные предприятия не получили 544 миллиона гривен за поставленную электроэнергию потребителям. Деньги должны были поступить на их счета со специальным режимом использования и подлежали дальнейшему пропорциональному распределению с "Энергорынком". Однако деньгами завладели чиновники.

Фигуранты дела:

и.о. председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго",

первый заместитель председателя правления "Черкассыоблэнерго",

и.о. генерального директора "Запорожьеоблэнерго",

председатель правления "энергосети".

Против них открыли уголовное дело по статьям:

злоупотребление властью или служебным положением,

присвоение имущества,

отмывание средств полученных преступных путем.

Поскольку 27 сделок на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен признали недействительными, то предприятиям вернули 558 миллионов гривен.

Обратите внимание! Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование этих фактов еще с 2016 года. Расследование части уже закончено – дела слушаются в суде. Так, в феврале 2019 года в суд направили дело по обвинению руководителя санации ПАО "Одесская ТЭЦ" в нанесении 28 миллионов гривен убытков предприятию. В июне 2020 года закончили расследование по факту завладения 346 миллионами ПАО "Запорожьеоблэнерго". Теперь дело слушают в Высшем антикоррупционном суде.