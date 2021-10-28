Підприємства не отримали 544 мільйонів гривень

Детективам вдалося встановити низку епізодів злочинної діяльності посадовців. На щастя, НАБУ домоглося, що 27 правочинів визнали недійсними.

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Через зловмисників державні підприємства не отримали 544 мільйонів гривень за поставлену електроенергію споживачам. Гроші мали надійти на їхні рахунки зі спеціальним режимом використання та підлягали подальшому пропорційному розподілу з "Енергоринком". Однак грошима заволоділи посадовці.

Фігуранти справи:

  • в.о. голови правління ПАТ "Черкасиобленерго",
  • перший заступник голови правління «Черкасиобленерго",
  • в.о. генерального директора "Запоріжжяобленерго",
  • голова правління "Енергомережі".

Проти них відкрили кримінальну справу за статтями:

  • зловживання владою або службовим становищем,
  • привласнення майна,
  • відмивання коштів одержаних злочинних шляхом.

Оскільки 27 правочинів на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень визнали недійсними, то підприємствам повернули 558 мільйонів гривень.