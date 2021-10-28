Підприємства не отримали 544 мільйонів гривень
Детективам вдалося встановити низку епізодів злочинної діяльності посадовців. На щастя, НАБУ домоглося, що 27 правочинів визнали недійсними.
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Через зловмисників державні підприємства не отримали 544 мільйонів гривень за поставлену електроенергію споживачам. Гроші мали надійти на їхні рахунки зі спеціальним режимом використання та підлягали подальшому пропорційному розподілу з "Енергоринком". Однак грошима заволоділи посадовці.
Фігуранти справи:
- в.о. голови правління ПАТ "Черкасиобленерго",
- перший заступник голови правління «Черкасиобленерго",
- в.о. генерального директора "Запоріжжяобленерго",
- голова правління "Енергомережі".
Проти них відкрили кримінальну справу за статтями:
- зловживання владою або службовим становищем,
- привласнення майна,
- відмивання коштів одержаних злочинних шляхом.
Оскільки 27 правочинів на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень визнали недійсними, то підприємствам повернули 558 мільйонів гривень.