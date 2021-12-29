НАБУ совместно с САП проводили расследование по подозрению экс-президента Украины и его сына в том, что завладел резиденцией, злоупотребляя служебным положением. Земельный участок комплекса в Пуще-Водице составляет 104,61 гектара.

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Чем еще Янукович владел незаконно

Во владение президента-беглеца были здания, сооружения и другое имущество комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье". Также Янукович владел домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

Важно! После бегства Януковича в Россию в феврале 2014 года, расследование вела Генпрокуратура, однако в декабре 2019 года дело передали НАБУ.

В рамках расследования НАБУ инициировало арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества. Также это касается транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали АРМА.

Что такое АРМА? Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В то же время АРМА нередко фигурирует в коррупционных скандалах. В частности летом 2021 года временно исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина отстраняли от должности. Его и еще нескольких высокопоставленных чиновников подозревали в присвоении более 400 тысяч долларов.

НАБУ и САП представили результаты расследования о Межигорье: смотрите видео

Что известно о деле Януковича

Еще в октябре 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС заочно арестовать Януковича по делу о "Межигорье". Однако тогда суд не удовлетворил ходатайство.

Но в октябре 2021 года Антикоррупционный суд заочно таки арестовал беглого президента Виктора Януковича по делу о присвоении "Межигорья". Решение принимала следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина широкая. При задержании Януковича должны были бы в течение 48 часов доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Национальное антикоррупционное бюро также планировало обратиться в Интерпол по делу беглого президента Виктора Януковича. Детективы должны были просить объявить политика в международный розыск. НАБУ получало решение суда о заочном аресте Януковича, что позволило в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.

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Полное сообщение НАБУ в телеграмме

Расследование по "Межигорью" завершено, резиденция передана в АРМА.

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению экс-президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Они завладели земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

В рамках расследования НАБУ инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали АРМА.