НАБУ спільно із САП проводили рослідування за підозрою експрезидента України та його сина у тому, що заволодів резиденцією, зловживаючи службовим становищем. Земельна ділянка комплексу у Пущі-Водиці становить 104,61 гектара.

До теми Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я

Чим ще Янукович володів незаконно

У володіння президента-втікача були будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я". Також Янукович володів будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

Важливо! Після втечі Януковича до Росії в лютому 2014 року, розслідування вела Генпрокуратура, однак у грудні 2019 року справу передали НАБУ.

В рамках розслідування НАБУ ініціювало арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна. Також це стосується транспортних засобів, які перебувають на території резиденції "Межигір’я". Надалі вказані об’єкти за рішенням суду передали АРМА.

Що таке АРМА Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Водночас АРМА нерідко фігурує у корупційних скандалах. Зокрема влітку 2021 року тимчасово виконуючого обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина відстороняли від посади. Його та ще кількох високопосадовців підозрювали у привласненні понад 400 тисяч доларів.

НАБУ і САП представили результати розслідування про Межигір'я: дивіться відео

Що відомо про справу Януковича

Ще у жовтні 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про "Межигір'я". Однак тоді суд не задовольнив клопотання.

Але у жовтні 2021 року Антикорупційний суд заочно таки заарештував президента-втікача Віктора Януковича у справі про привласнення "Межигір'я". Рішення приймала слідча суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка. При затриманні Януковича мали б протягом 48 годин доставити до суду, аби обрати запобіжний захід.

Національне антикорупційне бюро також планувало звернутися в Інтерпол у справі президента-втікача Віктора Януковича. Детективи мали просити оголосити політика в міжнародний розшук. НАБУ отримувало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволило надалі клопотати про міжнародний розшук.

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Повний допис НАБУ в телеграмі

Розслідування щодо "Межигір'я" завершено, резиденцію передано в АРМА.

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою експрезидента України та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Вони заволоділи земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

В межах розслідування НАБУ ініційовано арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна, та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції "Межигір’я". У подальшому вказані об’єкти за рішенням суду передали АРМА.