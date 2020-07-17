НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принят Антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

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Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.